Число жертв взрыва в Ереване увеличилось до шести человек

Более 60 человек получили ранения и травмы в результате трагедии в торговом центре "Сурмалу". Еще 15 человек числятся пропавшими без вести.

В столице Армении Ереване число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" увеличилось до шести человек, еще 61 получил ранения и травмы. "Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло шести", - сообщил МЧС Армении в понедельник, 15 августа.

Еще 15 человек числятся пропавшими без вести. Утром на место трагедии прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным МЧС Армении, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники 14 августа.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.

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