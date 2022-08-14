Восемь человек ранены в результате стрельбы в Старом городе Иерусалима

В Старом городе Иерусалима неизвестный обстрелял автобус с людьми и парковку рядом с гробницей Давида. Ранены не менее восьми человек, двое - тяжело. Стрелявшего ищет полиция.

В Старом городе Иерусалима в ночь на воскресенье, 14 августа, неизвестный обстрелял автобус с пассажирами. Это произошло неподалеку от гробницы царя Давида. Также сообщается о стрельбе на автомобильной парковке в том же районе. В результате ранены не менее восьми человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает израильская служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (MDA).

Агентство Reuters цитирует сотрудника MDA, парамедика Шими Гроссмана, прибывшего на место происшествия: "Автобус с паломниками следовал от Стены Плача в сторону центра города. По словам прохожего, террорист начал беспорядочную стрельбу в сторону автобуса. Когда я прибыл, люди были охвачены сильной паникой. Бригады MDA оказали помощь и эвакуировали 30-летнего и 45-летнего мужчин в тяжелом состоянии, 30-летнюю женщину в серьезном состоянии, молодого человека примерно 20 лет в состоянии средней тяжести и еще четырех легко раненых".

Пол данным агентства, стрелявшему удалось скрыться - предположительно, в районе Силуан, который прилегает к Старому городу с юга и имеет преимущественно арабское население. Полиция оцепила местность и ищет подозреваемого, в том числе, с помощью вертолетов.

Израиль и палестинские джихадисты договорились о перемирии

Израильские военные 5 августа начали крупную операцию против "Исламского джихада" под кодовым названием "Рассвет". В результате был убит командующий этой радикальной группировки Тайсир аль-Джабари и другие члены ее руководства.

За это время палестинская радикальная группировка выпустила около 600 ракет по Израилю, включая Тель-Авив и десятки городов на юге, близ сектора Газа. Утром 7 августа исламисты из сектора Газа обстреляли ракетами Иерусалим.

Жертвами израильских ракетных ударов, по палестинским данным, в ходе операции стали не менее 49 палестинцев. Джихадисты пригрозили возмездием за "кровь мучеников".

Израиль и "Исламский джихад" договорились соблюдать перемирие в секторе Газа с позднего вечера 7 августа.

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