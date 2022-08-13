Конгресс США принял 434-миллиардный пакет по защите климата и борьбе с инфляцией

Палата представителей США вслед за Сенатом одобрила масштабный пакет мер по защите климата, обеспечению энергобезопасности и снижению инфляции. Принятие пакета Конгрессом - крупная победа Байдена.

Спустя неделю после принятия Сенатом США многомиллиардного пакета мер, нацеленного в первую очередь на обеспечение энергетической безопасности и защиту климата, а также на борьбу с инфляцией, данную программу одобрила и Палата представителей Конгресса США. За подготовленный демократами пакет общей стоимостью 434 млрд долларов в пятницу, 12 августа, проголосовали 220 конгрессменов, против выступили 207.

"Это потрясающая победа для американских семей", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и назвала закон "надежным пакетом по сокращению затрат, который выдержит испытание временем и гарантирует благополучную жизнь нашим семьям и выживание нашей планете".

Крупная победа Байдена

Самая большая часть пакета - около 375 млрд долларов - будет направлена на обеспечение энергетической безопасности и защиту климата, а также на предоставление ряда налоговых льгот. Еще 64 млрд выделят на инициативы в области здравоохранения, в частности на обеспечение более низких цен на лекарства. Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение контроля над налогами для корпораций.

Сенат США одобрил данный законопроект по итогам продолжительных дебатов 7 августа, его поддержал 51 человек из 101, при этом решающий голос отдала вице-президент США Камала Харрис. Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет его в ближайшие дни. Поддержка пакета обеими палатами Конгресса США расценивается как важная победа Байдена перед промежуточными выборами 8 ноября. Республиканцы, а также некоторые демократы долгое время выступали решительно против принятия данного пакета.

Демократы ожидают, что принятие закона позволит им сохранить большинство в Конгрессе. Байден обещал провести крупные реформы полтора года назад при своем вступлении в должность, но до сих пор не смог их реализовать.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!