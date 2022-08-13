Как передают мировые агентства, Рушди готовился выступить с лекцией в одной общественной организации в местечке Чотокуа на западе штата Нью-Йорк, и его уже представляли публике, когда на сцену выскочил неизвестный и напал на писателя.
По данным агентства Франс Пресс, полиция сообщает, что нападавший ударил Рушди ножом.
Рушди, как сообщают агентства, упал. Нападавшего скрутили.
В соцсетях распространяются видео первых секунд после нападения на Рушди.
When Salman Rushdie was stabbed in New York.#SalmanRushdie pic.twitter.com/ZUE8UlMxiU— Gaurav Agrawal (@GauravAgrawaal) August 12, 2022
Рушди на носилках вынесли из здания Института Чотокуа и на вертолете увезли в больницу. Позже полиция сообщила, что он ранен ножом в шею.
Очевидец происшествия, Карл Ливен, сказал Би-би-си, что нападавший ударил Рушди несколько раз.
"Через пару минут после начала утренней программы с обычными объявлениями, с рассказом ведущего о регламенте, о том, кто будет на сцене с гостем и так далее, кто-то ворвался на сцену сзади и несколько раз ударил Салмана Рушди ножом. Все случилось так быстро. Мы тут в нашей общине совершенно потрясены", — сказал Карл Ливен.
Salman Rushdie was taken to the hospital by medical helicopter.
Author Salman Rushdie was stabbed after taking stage at a Chautauqua Institute event.
This man has been detained by police.-#NYPD#SalmanRushdie #Newyork pic.twitter.com/M2xt3nicbh
— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022
Иранец Салман Рушди — автор книги об исламе "Сатанинские стихи". Многие мусульмане сочли ее богохульной, и в 1988 году верховный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву-указ убить Рушди. За голову писателя, живущего на Западе, обещаны 3 млн долларов.
Новость дополняется.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!