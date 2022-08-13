Зеленский призвал дать статус беженцев преследуемым в РФ россиянам

Президент Украины раскритиковал нынешнюю визовую политику ЕС в отношении россиян и подчеркнул необходимость запретить въезд российских туристов и бизнесменов.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне продолжающегося российского вторжения призвал Европейский Союз ограничить выдачу виз гражданам РФ. В вечернем видеообращении в пятницу, 12 августа, он поблагодарил Чехию, государства Балтии и другие европейские страны, которые вынесли на уровень официальной дискуссии в ЕС вопрос о визах для россиян и раскритиковал нынешнюю визовую политику ЕС в их отношении.

"Нельзя разрушать саму идею Европы, наши общие европейские ценности, то есть нельзя превращать Европу в супермаркет, в котором не важно, кто заходит, а главное, чтобы человек просто рассчитался за товары", - подчеркнул украинский президент.

Одновременно он признал, что в России есть нуждающиеся в защите люди. Преследуемым в РФ гражданам необходимо предоставить помощь цивилизованного мира через механизмы беженства, просьбы об убежище и другие, убежден Зеленский. "Но это для тех, кто борется и кого преследуют. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений и бизнеса. Работать на государство-террориста нельзя", - подчеркнул он.

Зеленский в интервью WP призвал Запад запретить въезд всем россиянам

В опубликованном 8 августа интервью газете The Washington Post Зеленский призвал страны Запада запретить всем россиянам въезд на свою территорию . Все ранее введенные санкции против России являются "слабыми" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и введением полного эмбарго на покупку российских энергоносителей, уверен он.

Одновременно Зеленский отметил, что эта мера должна затронуть в том числе и тех россиян, которые покинули страну из-за несогласия с войной в Украине. "О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут", - добавил он и подчеркнул, что все граждане РФ должны нести ответственность за действия властей.

После этого в Еврокомиссии указали на отсутствие правовой нормы, позволяющей запретить на выдачу краткосрочных шенгенских виз иностранцам, и исключили полное прекращение выдачи виз россиянам как противоречащее нормам ЕС. В то же время вопрос об ограничении выдачи шенгенских виз россиянам вынесли на обсуждение Совета ЕС в конце августа. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) между тем высказался против полного запрета на выдачу виз гражданам РФ.

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