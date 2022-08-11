"Молдовагаз" не сможет заплатить "Газпрому" за август

Текущая ситуация сложилась из-за условий молдавского законодательства, считает глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. На просьбу его компании об отсрочке по платежам "Газпром" не ответил.

Компания "Молдовагаз" (Moldovagaz) не сможет заплатить российскому поставщику "Газпром" за голубое топливо, потребленное в августе, сообщил ее глава Вадим Чебан в интервью онлайн-изданию NewsMaker.md в среду, 10 августа. По словам топ-менеджера, у его предприятия недостаточно денег, чтобы оплатить поставки.

"Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить - это однозначно", - констатировал Чебан, добавив, что текущая ситуация сложилась из-за "объективных условий молдавского законодательства".

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Он указал, что "Молдовагаз" уже попросил у "Газпрома" отсрочку по платежам, но не получил ответа. Кроме того, молдавская компания обратилась к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям с просьбой отсрочить выплату НДС. Также "Молдовагаз" предложил, чтобы предприятия теплоэнергетики перешли на оплату газа авансом.

"Единственное, что сейчас может нам помочь, - это отсрочка и перенос выплаты этой суммы на четвертый квартал", - сказал Вадим Чебан. На вопрос, что произойдет,если "Газпром" не согласится на отсрочку, он отвечать не стал.

Тарифы на газ в Молдове

В "Молдовагазе" рассчитывают, что в четвертом квартале текущего года будет применяться другая формула ценообразования, согласно контракту, благодаря чему закупочная цена существенно снизится.

4 августа Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Республики Молдова увеличило тариф на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Этот тариф должен действовать с 1 августа. Между тем "Молодовагаз" просил повысить тариф до 29,48 лея за кубометр, ссылаясь на тарифные отклонения, а также на то, что стоимость закупаемого газа в августе составляет 1458 долларов, а в сентябре - 1692 долларов за 1000 кубометров.

Рассчитывая тариф, НАРЭ исходило из средней закупочной цены в 2022 году, составлявшей 899 долларов за 1000 кубометров. В агентстве подчеркивают, что методология расчета тарифа не позволяет включать в него потенциальную закупочную цену.

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