В районе белорусского аэродрома "Зябровка" видели и слышали "мощные хлопки" и вспышки

В районе аэродрома "Зябровка" неподалеку от Гомеля ночью 11 августа были слышны взрывы и виднелись вспышки, пишет проект о белорусской военной активности "Беларускі гаюн". Об этом же сообщает гомельский телеграм-канал "Флагшток". О "мощных хлопках" редакции "Зеркала" рассказали также читатели из Гомеля.

"Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00.30 было не меньше восьми вспышек", — писал "Беларускі гаюн".

Гомельский телеграм-канал "Флагшток" также сообщал, что в направлении зябровского аэродрома "с 00.25 по 00.32 были слышны взрывы, чувствовалась ударная волна, пару раз через сплошную облачность были видны световые проблески".

Читатели "Зеркала" сообщили, что около 00.30 в Гомеле слышали пять мощных хлопков, чувствовалась ударная волна. Также на Горячую линию издания пришло сообщение от гомельчанки, которая, по ее словам, живет в центре. Она утверждает, что "вспышек, взрывов и волн" ночью в Гомеле "не слышали и не видели".

Ранее Минобороны Беларуси информировало о том, что в соответствии с планом подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в период с 9 по 25 августа 2022 пройдет оперативно-тактическое учение с родами войск ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой.

Учение проводится на территории Республики Беларусь и 185-го центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил Российской Федерации. Цель учения — повышение слаженности соединений и воинских частей при выполнении задач по предназначению.

Утром 11 августа в Минобороны Беларуси рассказали, что произошло на аэродроме "Зябровка".

"В связи с поступающими в Министерство обороны обращениями о произошедших вспышках на участке местности Зябровка Гомельской области, сообщаем, что 10 августа около 23 часов во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что личный состав своевременно принял меры по тушению. Пострадавших нет.

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