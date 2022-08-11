Диверсанты, ракеты, дроны или сигареты? Версии причин взрывов на аэродроме в Саках

Взрывы на аэродроме Саки в Крыму не могут не изменить ход военных действий в российско-украинском конфликте. Характер и причина этих взрывов пока точно не установлены либо официально не раскрыты, но впервые российские военные цели получили повреждение на оперативной глубине — на расстоянии более 200 километров от передовых украинских позиций.

Украина не раз заявляла, что собирается возвращать полуостров под свой контроль. Говорилось также и о том, что в будущем ударам может подвергнуться стратегически важный мост, который соединяет Крым с территорией России.

Между тем, полуостров, насыщенный военными объектами еще с советских времен, всегда казался очень хорошо защищенным от любого рода атак. В первую очередь, с воздуха.

Аэродром в Саках — один из подобных объектов. Построенный еще до Второй мировой войны, в позднесоветское время он был преобразован в тренировочную базу, на которой отрабатывались полеты палубной авиации — на нем был построен сложный и дорогой комплекс НИТКА, имитирующий палубу авианосца.

Инфраструктура этой авиабазы включает в себя, помимо тренажера, отдельную трехкилометровую бетонную взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, защищенные стоянки для самолетов и прочее.

С 2014 года на аэродроме дислоцируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк морской авиации Черноморского флота. На спутниковом снимке Google, который был сделан летом 2022 года (на фотографии заметна зелень), видно, что на аэродроме находятся бомбардировщики Су-24М, истребители Су-30, а также другие самолеты.

Утром 10 августа ВВС Украины сообщили, что уничтожили девять российских самолетов на территории аэродрома Саки.

На аэродроме, судя по спутниковым снимкам Google, существуют отдельные стоянки для самолетов, защищенные земляными валами. При этом на снимке видно, что хотя одни боевые самолеты стоят в этих укрытиях, другие размещены на открытых площадках по нескольку машин рядом.

Оценка того, что могло произойти в этом районе Крыма, осложняется тем, что о возможностях ВСУ очень мало информации. Многие предположения, которые делают военные эксперты, основаны на предпосылке, что Украина могла получить какое-то оружие либо модернизировать его, однако твердых подтверждений этому нет.

Сколько было взрывов?



Местные жители сказали агентству Reuters, что около 15:20 по местному времени слышали не менее 12 взрывов.

На одних видеозаписях, которые появились в интернете, видны одиночные взрывы, на других — два взрыва, которые произошли одновременно в разных местах.

При этом на всех видеозаписях взрывы происходят там, откуда уже идет густой черный дым.

На одном ролике мужской голос за кадром произносит: "Пять раз уже хлопнуло, и горит в разных сторонах". После этих слов на видео происходит еще один взрыв.

По видеозаписям трудно определить, в скольких именно местах на аэродроме происходили взрывы.

Что показывают спутниковые фото последствий взрывов?





На фотографиях американской компании Planet Labs видны обширные участки выжженной земли — очевидно, в результате пожара, последовавшего за взрывами.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома, похоже, осталась в сохранности, однако не менее восьми летательных аппаратов выглядят уничтоженными или серьезно поврежденными.

На кадрах также отчетливо видна серия кратеров. Большая их часть сгруппирована в определенном районе авиабазы, где значительное количество самолетов находились на стоянке на открытой местности, а не укрытыми в ангарах.

Авиабаза Саки — до и после:





(Фото: PLANET LABS PBC)

Фотографии, предоставленные компанией Planet Labs, которая отслеживает сотни каналов спутниковой съемки территории Украины, стали первым независимым подтверждением урона, нанесенного российской авиабазе. До сих пор подробности, касающиеся масштаба причиненного ущерба, были крайне скудными.

Сколько в точности машин было разрушено полностью и какие повреждения понесли остальные, по этим фотографиям определить затруднительно.

Объяснения России и Украины







Во вторник вечером российское министерство обороны распространило заявление, в котором объяснило происходящее "детонацией боеприпасов".

"9 августа около 15:20 на территории аэродрома "Саки" в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов", — цитирует сообщение МО Интерфакс.

При этом, как утверждают российские военные, никакого внешнего огневого воздействия не было.

В Киеве четкого подтверждения действий ВСУ, в результате которых могли произойти взрывы, не последовало. Однако президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, заявил, что Украина не причастна к взрывам на аэродроме, и предположил, что это может быть дело рук крымских партизан.

Косвенно версию о действиях некоего отряда подтверждают источники Washington Post. Американская газета сообщила со ссылкой на неназванного представителя украинского правительства, что взрывы на аэродроме стали результатом операции украинских сил специальных операций.

Издание не уточняет, о каком именно подразделении идет речь, однако в прошлом западные СМИ писали, что украинские силы специальных операций занимаются организацией диверсий в глубоком тылу российских войск, в том числе на территории России.

Обе версии — и ту, которую высказало российское минобороны, и предположение о партизанах или некой диверсионной группе, — вызывают сомнения.

Склады с боеприпасами имеют свойство гореть и взрываться, но сложно предположить, что возгорания могут произойти сразу в двух разных местах, причем так, что взрывы произойдут в один момент.

Версия о действии диверсионных групп также вызывает сомнения, поскольку такая крупная авиабаза не может не охраняться, и прорываться на ее территорию пришлось бы с боем, который был бы слышен за пределами аэродрома. Сообщений в соцсетях о действиях диверсантов не было.

Кроме того, серия взрывов такой силы могла бы произойти только при использовании довольно большого объема взрывчатки, которую трудно было бы доставить на аэродром незаметно.

Американские ракеты





ВСУ уже более двух месяцев применяют против целей в ближнем российском тылу пусковые установки HIMARS, а в последнее время еще и MLRS. Они используют ракеты GMLRS, при помощи которых довольно точно поражают различные цели — склады, здания и мосты.

Поэтому версия об обстреле аэродрома ракетами с территории, которую контролирует украинская армия, появилась сразу же после того, как стало известно о взрывах.

GMLRS — семейство ракет с разной боевой частью, дальность действия которых составляет 70 километров. Тем не менее, Loсkheed Martin разрабатывает новую, более дальнобойную серию GMLRS с дальностью до 150 километров.

Однако ближайшие позиции, с которых Украина могла бы выстрелить GMLRS по аэродрому, удалены от него на расстояние не менее 200 километров.

Для HIMARS и MLRS существует еще один боеприпас — семейство оперативно-тактических ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 километров. Украина не раз заявляла, что хотела бы получить такие ракеты, однако информации о передаче их ей в открытых источниках не появлялось.

Эксперты объясняли это опасениями администрации США, что поставка таких ракет вызовет резкую эскалацию конфликта.

Будь ATACMS в наличии у вооруженных сил Украины, ее дальность позволила бы достичь аэродрома в Саках.

Но и эта версия вызывает сомнения. И дело не только в том, что Вашингтон до сих пор не соглашался (по крайней мере открыто) передавать подобные ракеты Киеву.

Агентство Reuters сообщало о 12 взрывах, а автор одного из видео — о шести. Даже шесть ракет, которые прилетели бы со стороны, например, Николаева, были бы, вероятно, замечены российскими радарами, и позволили бы расчетам ПВО приготовиться к их перехвату.

И даже если предположить, что им бы не удалось это сделать, что весьма маловероятно, то прилет таких крупных ракет был бы замечен наблюдателями, и даже, возможно, заснят на видео — в конце концов несколько взрывов произошли во время съемки.

Крылатые ракеты





В отличие от баллистических ракет, крылатые ракеты могут лететь довольно низко над землей. И у Украины такие ракеты есть.

Это украинские противокорабельные ракеты "Нептун", которыми, как считается, был поражен крейсер "Москва", а также американские противокорабельные ракеты Harpoon — Украина утверждает, что они поразили буксир Черноморского флота России "Василий Бех".

Дальность действия обеих ракет превышает 200 километров. Обе летят на небольшой высоте и могут запускаться с наземных пусковых установок.

Эта версия также вызывает сомнения, в первую очередь, из-за системы наведения. Противокорабельные ракеты оснащены активной головкой самонаведения, по сути — радаром, который позволяет ей самостоятельно наводиться на цель на финальном этапе полета.

Радар довольно эффективен в случае, когда эта цель — корабль в открытом море, но гораздо хуже работает по объектам на земле, которые плохо "видны" на фоне твердой поверхности и при наличии других объектов рядом.

Для успешного и точного поражения целей на земле систему наведения таких ракет пришлось бы модернизировать. Такая возможность существует, однако подтверждений того, что в Украине модернизировали свои ракеты либо каким-то образом получили возможность наносить удары по земле американскими, нет.

Второе сомнение заключается в том, что даже крылатая ракета довольно хорошо видна в полете. Аэродром в Саках находится рядом с пляжами, на которых летом много людей. Несколько ракет, подлетающих к авиабазе, скорее всего, были бы замечены наблюдателями, но этого не произошло.

Наконец, представитель американского правительства сообщил Washington Post на условиях анонимности, что нападение в Новофедоровке, вероятно, осуществила Украина — и при этом не использовала оружие, предоставленное ей Соединенными Штатами.

Корабли, самолеты





Дальность ракет GMLRS можно было бы компенсировать, если поместить пусковую установку ближе к цели.

Теоретически, это можно было бы сделать, поместив HIMARS или MLRS на палубу корабля, который подошел бы на расстояние менее 70 километров от аэродрома.

Однако такая операция была бы слишком рискованной — пуск ракеты могли бы засечь российские радары, после чего на поиск корабля была бы брошена морская авиация, корабли ЧФ и береговой охраны.

Запустить ракету по аэродрому мог бы и украинский самолет — в интернете в последнее время циркулирует информация о том, что ВВС Украины якобы научились запускать противорадарные ракеты AGM-88 HARM с истребителей МиГ-29.

Некоторые эксперты предположили, что украинские МиГи или Су могли переоборудовать для пусков крылатых ракет Х-35, на основе которой была создана ракета "Нептун" (ее изначально проектировали как авиационную).

Недостатком этой версии выступает почти полное отсутствие информации не только о подобных работах, но даже о технической возможности подобных модернизаций в условиях войны.

Дроны





Одной из самых правдоподобных версий взрывов выглядит предположение об атаке аэродрома дронами-камикадзе.

31 июля небольшой беспилотник нанес удар по штабу российского Черноморского флота в Севастополе. Это доказывает, что подобные атаки возможны на территории Крыма.

В пользу этой версии говорит также то, что дроны-камикадзе могут быть сравнительно невелики, что, с одной стороны, упрощает их доставку в Крым, а с другой — объясняет то, что ни один из них не попал в объектив наблюдателей.

Украина получила довольно много таких барражирующих боеприпасов, которые она успешно использует в наземных боях против пехоты и бронетехники.

Такие аппараты могут быть задействованы за многие километры от оператора. Они зависают над танком и падают на него сверху, уничтожая с помощью встроенной в них боеголовки.

Недостаток этой версии в том, что боевая часть такого дрона обычно невелика, тогда как взрывы на аэродроме были довольно мощными. Кроме того, тот факт, что взрывов было несколько, предполагает, что такой налет тоже был довольно массовым, однако сообщений о многочисленных беспилотниках в небе над Саками пока не поступало.

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