Украина остановила транзит российской нефти в Европу

Транзит российской нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в страны Восточной Европы (Венгрию, Чехию и Словакию) остановлен из-за невозможности российской стороны расплатиться за транзит нефти по украинской территории. Госкомпания «Транснефть» в своем сообщении утверждает, что причина отсутствия платежа — санкции Европейского союза, из-за которых банк-корреспондент отказался проводить оплату украинской стороне, вследствие чего «Уктранснафта» остановила транзит.

Поставки нефти остановлены с 4 августа, так как украинская компания проводит транзит только на условиях 100-процентной предоплаты. Российская сторона утверждает, что пыталась оплатить транзит, однако европейский банк-корреспондент не довел платеж до украинской стороны и вернул деньги обратно на счет в Газпромбанке.

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«Обслуживающий „Транснефть“ Банк ГПБ (АО) уведомил, что платеж был возвращен в связи со вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269. В том числе был уточнен порядок контроля трансграничных платежей из РФ. На текущий момент европейские банки (корреспонденты) больше не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции», — говорится в сообщении «Транснефти».

Как утверждает российская компания, европейским банкам необходимо подтверждение уполномоченных органов, что подобный платеж не нарушает санкции, а так как единого правоприменения внутри ЕС еще пока нет, ответственность берут на себя национальные органы власти, которые ждут консультаций с едиными европейскими органами. «Транснефть» утверждает, что предупредила о ситуации «Укртранснафту», а также партнеров, ответственных за поставки в Венгрию, Словакию и Чехию. При этом поставки по северной ветке «Дружбы», которая идет через Польшу в Германию, продолжаются в штатном режиме, отмечает компания. Украинская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию с транзитом.

Европейский союз в рамках шестого пакета санкций одобрил нефтяное эмбарго против России, однако из-под него выводился нефтепровод «Дружба». Исключение лоббировали Венгрия, Словакия и Чехия, так как альтернативного источника поставок у стран нет. При этом Германия, которая получает значительную часть нефти по северной ветки «Дружбы», планировала добровольно отказаться от российских поставок к концу 2022 года.

Российская сторона не первый раз использует санкции в качестве аргумента для сокращения поставок энергоресурсов в ЕС. С июня российские власти и госкомпания «Газпром» апеллируют к санкциям, оправдывая снижение поставок газа по «Северному потоку». Москва настаивала на возвращении газовой турбины для проекта, а когда немецкая компания Siemens выразила готовность вернуть турбину, у России появилось новое требование — вывести турбины из-под ограничений, чтобы поставка агрегата не нарушала европейский санкционный режим.

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