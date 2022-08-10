Взрывы на аэродроме в Крыму: что известно

Днем во вторник 9 августа в поселке Новофедоровка Сакского района аннексированного Россией Крыма произошли взрывы, в результате которых погиб один человек и еще семеро ранено. Местные жители сказали агентству Рейтер, что около 15:20 по местному времени слышали не менее 12 взрывов.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате взрывов погиб один человек, который был гражданским лицом.

В минздраве региона сообщили, что по состоянию на 20:00 по московскому времени "в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадало семеро человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм - осколочные ранения".

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Шестеро пострадавших уже отправлены домой, в Сакской районной больнице в состоянии средней степени тяжести находится только один, ему делали операцию на грудной клетке, сообщил министр здравоохранения Крыма Олег Крючков.

По словам местных властей, введена пятикилометровая зона оцепления, а из ближайших домов эвакуировали 30 человек, но общей эвакуации по району нет, утверждают они.

Это первое подобное событие на территории полуострова с начала вторжения России в Украину. Российские военные утверждают, что произошедшее - результат несоблюдения правил противопожарной безопасности.

"Хлопки" в Крыму?



От Новофедоровки в Крыму до ближайших позиций украинских вооруженных сил в Херсонской области более 200 км. О наличии в ВСУ или поставках от западных стран ракет соответствующей дальности публично не сообщалось.

"Сегодня Исторический день! "Хлопки" в оккупированном Крыму! Да не где-нибудь, а на военном аэродроме ВКС РФ. На том аэродроме, который защищен знаменитыми российскими комплексами ЗРК С-400 и где сосредоточено большое количество боевой авиации", - написал в "Фейсбуке" заместитель председателя комитета парламента Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Юрий Мысягин.

"Может быть, Украине уже поставили ракеты ATACMS для HIMARS с дальностью ударов 300 километров? Это удары наших партизан?", - задает вопросы в своем телеграм-канале советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В украинском минобороны позже заявили, что не могут установить причину возгорания и взрывов, но предупредили, что Россия может использовать факт пожара в информационной войне.

Или просто пожар?



В российском минобороны заявили, что на территории аэродрома "Саки" в районе поселка сдетонировали несколько авиационных боеприпасов. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, утверждает российская сторона.

Основная причина взрыва боеприпасов на аэродроме, по словам источника ТАСС в российском военном ведомстве, - нарушение требований пожарной безопасности. Признаков и фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет, утверждает он.

По данным сайта минобороны РФ, на аэродроме в Новофедоровке готовят летный состав палубной авиации Северного и Черноморского флотов РФ.

До весны 2014 года на авиабазе в поселке Новофедоровка была расположена военная часть 10-й бригады морской авиации Вооруженных сил Украины. Она известна тем, что во время захвата Крыма российскими военными едва ли не единственная смогла незаметно перебросить свою авиационную технику на материковую часть Украины.

После аннексии Крыма Россия продолжила использовать аэродром в Новофедоровке по военному назначению. Эта авиабаза использовалась с начала войны для атак на украинские позиции - в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

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