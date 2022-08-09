Очевидцы сообщили о взрывах в поселке Новофедоровка в Крыму. Там расположен военный аэродром

В поселке Новофедоровка в Сакском районе Крыма слышны взрывы, сообщает Baza, ссылаясь на сообщения местных жителей.

Reuters сообщает, что, по словам трех местных жителей, в поселке слышали несколько громких взрывов и видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы. Проект «Осторожно, новости» сообщил, что дым виден на пляже в Евпатории, расположенной в 30 километрах от Новофедоровки.

Mash пишет, что взрывы произошли в районе аэродрома Вооруженных сил РФ (в поселке расположен военный аэродром Саки). Baza сообщает о шести-семи взрывах. Очевидцы говорят, что каждую минуту слышат «что-то, похожее на детонацию снарядов».

По неподтвержденной информации Mash, пострадали два человека. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что среди туристов, по предварительной информации, никто не пострадал.

Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что в районе Новофедоровки произошла серия взрывов. Замглавы администрации Сакского района Виктория Казьмирова сказала, что взрывы произошли на аэродроме. «У нас аэродром взрывается. Взрывы на аэродроме. Здесь все стекла повыбивало», — сказала она ТАСС. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что «выехал на место происшествия». На месте работает МЧС.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян без ссылок на источники сообщила, что «на месте считают, что [это] не прилеты, а диверсия, а то и вообще головотяпство».

Местные жители сообщают, что в сторону Новофедоровки из Евпатории едет много автомобилей скорой помощи. В обратную сторону массово едут местные жители и туристы. На дорогах возникли пробки.

На аэродроме Саки в Новофедоровке с 2014 года базируется 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил России, на вооружении которого стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

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