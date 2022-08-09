Пентагон: в Украине убиты или ранены до 80 тысяч российских военных

Несмотря на "внушительные" потери РФ в войне в Украине, Владимир Путин не достиг ни одной из своих целей, считает представитель Пентагона Колин Кол.

С начала войны в Украине погибли и получили ранения от 70 до 80 тысяч российских военнослужащих. Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны США Колин Кол в понедельник, 8 августа, подчеркнув, что речь идет о примерных потерях как убитыми, так и ранеными на поле боя. "Эта цифра может быть немного ниже или немного выше, но я думаю, что это в некотором роде соответствует действительности", - сказал он.

При этом представитель Пентагона отметил, что, несмотря на такие "внушительные" потери, Россия не достигла ни одной из целей, заявленных президентом страны Владимиром Путиным при вторжении в Украину в конце февраля. "Его главной целью было захватить всю страну, добиться смены власти в Киеве и уничтожить Украину как независимую, суверенную и демократическую нацию. Ничего этого не произошло", - подчеркнул Кол. Он признал, что украинская сторона также понесла значительные потери в живой силе, но не привел никаких цифр.

Россия и Украина не раскрывают потерь

Москва и Киев не раскрывают число погибших в войне. Министерство обороны РФ отчитывалось о них в последний раз 25 марта. Тогда утверждалось, что 1351 человек погиб и 3825 были ранены. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в начале июня заявил, что Россия практически перестала терять военных, изменив подход к ведению боевых действий в Украине.

Кол охарактеризовал развязанную Россией войну как "самый интенсивный конфликт в Европе с применением конвенционального оружия со времен Второй мировой войны". В настоящее время он видит преимущество на стороне украинцев. С его точки зрения, ВСУ превосходят россиян в плане боевого духа и готовности сражаться. Для украинцев "на карту поставлено очень многое. Они борются за выживание своей страны", сказал представитель Пентагона.

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