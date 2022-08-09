Пентагон объяснил, почему Украина пока не получит больше систем HIMARS

Заместитель министра обороны США Колин Каль заявил, что Пентагон пока не будет отправлять Украине новые реактивные системы залпового огня HIMARS, однако сделает все, чтобы у Киева было достаточно боеприпасов для них.

В ответ на вопрос о том, намерены ли США включать в следующие пакеты военной помощи дополнительные системы HIMARS, Каль сказал, что Вашингтон уже отправил Украине 16 таких установок, "что на самом деле довольно много".

"Это не те системы, которых, по нашим оценкам, требуются сотни для достижения тех результатов, которые они демонстрируют, - сказал при этом Каль. – Это системы точного наведения, которые нужны для поражения очень определенных целей, и украинцы их используют именно таким образом".

Чиновник добавил, что Великобритания отправила Киеву еще три M270 – системы, аналогичные HIMARS, но установленные на гусеничных бронемашинах, а не на колесных грузовиках. Кроме того, три подобные системы предоставляет Германия.

"Так что наша оценка состоит в том, что украинцы в довольно хорошем положении с точки зрения числа этих систем, и сейчас для нас приоритет – обеспечить для них беспрерывный поток поставок GMLRS [ракет, для которых предназначен HIMARS]", - заключил Каль.

Украина активно использует системы HIMARS для ударов по складам боеприпасов, базам и другим объектам военной инфраструктуры в глубоком тылу российской армии. По данным западных экспертов, это помогло значительно замедлить темпы российского наступления в Донбассе и создать предпосылки для возможного контрнаступления ВСУ на юге страны, в Херсонской и Запорожской областях.

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