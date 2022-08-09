На оккупированном юге Запорожья запланировали референдум о "воссоединении" с Россией. Будет, как в Крыму?

Представитель оккупационных властей юга Запорожской области Украины объявил в понедельник, что подписал распоряжение о подготовке к референдуму о "воссоединении с Россией", что выглядит как окончательный отход от идеи Кремля образовать (с помощью срежиссированных референдумов) цепочку буферных "народных республик" от Донбасса до юго-запада Украины.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия устроит на захваченных украинских территориях "псевдореферендумы", то о переговорах между Москвой и Киевом придется забыть.

На следующий день последовал предсказуемый ответ Кремля и, вслед за ним, заявление Евгения Балицкого, главы установленной российской армией на захваченных территориях Запорожской области администрации.

Юг Запорожья сейчас контролируют российские оккупационные силы, здесь же находится и Запорожская АЭС, ситуация вокруг которой в последние дни вызывает особую тревогу экспертов и руководства МАГАТЭ в связи с обстрелами территории атомной станции и заявлениями воюющих сторон, обвиняющих друг друга в "ядерном терроризме".

По мнению военных экспертов, именно здесь, на юге Украины, будут разворачиваться главные события следующей фазы войны.

"Из состава Украины - навсегда"?

Самопровозглашенный "глава Запорожской области" Евгений Балицкий на форуме "Мы вместе с Россией", который прошел в Мелитополе (в контролируемой Россией части области) подписал распоряжение о проведении референдума о "воссоединении" региона с Россией.

"Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией, и обратного пути не будет", - говорил ранее Владимир Рогов, занимающий в оккупационной администрации позицию члена главного совета.

Председатель Запорожской областной государственной (украинской) администрации Александр Старух пока не прокомментировал эту инициативу.

На подконтрольной России территории области начали формировать избирательную комиссию для проведения этого референдума еще 23 июля. Для этого оккупационные власти собираются попросить помощи у Центризбиркома РФ.

Российские власти утверждали, что референдум пройдет осенью, но конкретная дата не называлась. Подготовка к "голосованию" также идет в Херсонской области и в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, но и там даты неизвестны.

Раньше в Кремле в контексте "референдумов" говорили только о признании независимости "народных республик" - именно с такой просьбой 21 февраля обратились к Путину лидеры двух самопровозглашенных "республик" Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Оба просили Путина о признании суверенитета и независимости и о рассмотрении возможности заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и ЛНР с одной стороны и Россией - с другой.

В случае с Запорожской областью, судя по формулировкам организаторов "референдума", речь идет именно о вхождении региона в состав России. Как оккупанты будут организовывать этот процесс, когда областной центр, Запорожье, и значительная часть области по-прежнему украинские, пока неясно.

"Уникальный крымский опыт"

Ответ на этот вопрос, возможно, содержится в словах первого заместителя председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова, который в понедельник заявил, что для проведения референдума в Запорожье, "скорее всего, надо, чтобы вся территория Запорожской области была избавлена от неонацистов".

Джабаров признал, что понимает: "Реакция международного сообщества будет негативная. Она всегда была негативная. Точно такая же была ситуация и с Крымом". Однако это не смущает российского сенатора: "Но мы возвращаем русский мир к его исконным границам. Реакция международного сообщества вторична".

О референдумах о присоединении к России оккупационные власти Херсонской и Запорожской областей начали говорить в начале лета. Они заявляли, что идею таких референдумов поддерживает первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко, который считается куратором оккупированных Россией областей Украины.

Как заявила 8 августа член российского Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в своем телеграм-канале, "уникальный крымский опыт по по интеграции региона в общероссийское пространство очень востребован на освобожденных территориях. Думаю, Запорожской и Херсонской областями вопрос не ограничится".

И действительно, Крым не заставил себя ждать. "Уверен, что референдум официально подтвердит волю людей. По моему поручению - команда севастопольских управленцев сейчас находится в Запорожье и помогает с организацией этого исторического события - волеизъявления людей, - написал у себя в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. - В Севастополе прошли этот путь в 2014-м году, поэтому мы с радостью делимся своим опытом".

Аннексированный Крым, который Украина называет "временно оккупированной территорией", Москва объявила российским в 2014 году в результате референдума, законность которого почти никем в мире не признана.

Как писало 5 августа издание "Медуза" (внесено минюстом РФ в реестр иностранных агентов), соцопрос, проведенный на оккупированных территориях по заказу Кремля, показал, что присоединение к России поддержали лишь около 30% опрошенных.

Русская служба Би-би-си писала в начале мая, что присоединять эти территории к России или нет, в Кремле пока не определились. Но последние заявления - как из Москвы, так и с оккупированных территорий - могут говорить о том, что Москва все больше склоняется к этой идее.

"Россия обязательно попытается обмануть"

"Если оккупанты пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся ", - сказал президент Украины Зеленский в воскресном вечернем обращении.

"Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", - добавил он.

В ответ на это в Кремле заявили, что возможные референдумы пройдут, так как это - планы жителей региона. "Нужно обращаться к своим гражданам и спрашивать, почему среди них очень много тех, кто не хотят жить в его стране", - заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

Позже в понедельник в администрации Зеленского заявили, что возобновление переговоров Киева с Москвой возможно, но - после нескольких важных тактических поражений России, иначе Кремль попытается обмануть.

"С Россией договориться сегодня невозможно. Россия обязательно откажется или попытается обмануть договаривающиеся стороны. Она на полную использует свои экспансионистские возможности и хочет продвинуть статус-кво, который является неприемлемым для Украины. Поэтому надо понимать, что переговорный процесс с Россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений [российских войск]", - заявил советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк в интервью Le Figaro (цитата по УНИАН).

Запорожская АЭС: "Ситуация очень высокого риска"

В Запорожской области расположена Запорожская АЭС, захваченная российскими силами в начале войны, в марте, но сохранившая своих украинских сотрудников.

В минувшие выходные Киев и Москва обвинили друг друга в обстреле электростанции.

Как считает профессор Клэр Коркхилл, эксперт по распаду ядерных материалов из Шеффилдского университета, чем больше ракет и мин будет выпущено вокруг Запорожской атомной электростанции, тем выше риск "очень серьезных последствий, которые могут привести к распространению радиации".

Коркхилл называет это "ситуацией очень высокого риска". Больше всего ее беспокоит, что будет, если ракета поразит критически важную инфраструктуру. Если это произойдет, есть шанс, что вода, постоянно циркулирующая вокруг активной зоны ядерного реактора, больше не сможет его охлаждать.

"Самый худший сценарий - авария с потерей охлаждающей жидкости. Именно это и произошло на Фукусиме", - объяснила эксперт.

Однако эксперт говорит, что вероятность серьезной аварии неясна, а сами реакторы сильно укреплены: они должны выдержать даже прямое попадание ракеты.

Глава Международного агентства по ядерной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на днях заявлял, что ситуация на АЭС "полностью вышла из-под контроля".

По его словам, принципы безопасной работы АЭС нарушены, и ситуация "крайне опасна".

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