В трофейном российском оружии нашли 450 видов иностранных деталей часть из них почти наверняка попала в РФ в обход санкций

Россия в войне с Украиной использует оружие, которое в значительной степени состоит из иностранных комплектующих. Часть из них могла быть ввезена в РФ в обход санкций, говорится в докладе британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI). Ключевые выводы расследования пересказало издание "Важные истории".

Королевский объединенный институт оборонных исследований Великобритании изучил трофейные образцы 27 видов современного российского оружия, которое использовалось в Украине и было захвачено украинской армией. Среди изученных образцов были крылатые ракеты, системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы. Эксперты обнаружили в этих образцах не менее 450 видов импортных деталей производства США, стран Европы и Восточной Азии.

"Без критически важных западных компонентов Россия не смогла бы вести войну так, как делала это во время военного конфликта в Украине в 2014 году и продолжает сейчас… Вот простой пример: сначала российские военные ищут цель для удара с помощью беспилотника "Орлан-10", затем передают координаты этой цели с помощью комплекса радиосвязи "Акведук", а затем выпускают по цели ракету из реактивной системы залпового огня "Торнадо-С", — пишут "Важные истории".

В "Орлане-10" эксперты RUSI обнаружили японский двигатель, систему управления на базе микроконтроллера швейцарской компании и карданный подвес для камеры с американским оборудованием. Комплекс "Акведук" содержит более 10 иностранных компонентов. А критически важные элементы навигации ракеты 9М549, которую запускают из "Торнадо-С", произведены американскими компаниями, заявили в RUSI.

Так же обстоят дела с российскими крылатыми ракетами 9М727 и X-101, в каждой из которых эксперты обнаружили более 30 комплектующих, изготовленных крупнейшими американскими производителями. В целом из 450 иностранных компонентов, найденных в российском оружии, 70% выпустили компании из США.

"Важные истории" отмечают, что у России нет своей альтернативы импортным деталям, обнаруженным RUSI. Чтобы получить разрешение на использование в военной технике зарубежных комплектующих, российские компании должны доказать Минобороны РФ отсутствие отечественных аналогов.

Если часть западных деталей, использованных при производстве российского оружия, была выпущена в начале 1980-х, то остальные — совсем недавно. В пример приводится компоненты крылатой ракеты "Калибр", изготовленные в 2018-2019 годах, то есть, через четыре года после того, как западные страны ввели санкции против России.

Некоторые из найденных в российском оружии компонентов подлежали строгому экспортному контролю еще до вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Таким образом, считают эксперты RUSI, они попали в РФ в обход санкций: либо их тайно купили напрямую, либо получили через посредников. Но значительная часть обнаруженных комплектующих — это продукция двойного назначения, которая используется в гражданских товарах, поэтому экспортные ограничения на нее не распространяются.

После вторжения России в Украину страны Запада запретили экспорт высоких технологий в Россию, а технологические компании объявили о прекращении поставок. Но несмотря на это, с начала войны до конца мая в Россию доставили более 15 тысяч партий западных электронных компонентов, говорится в совместном расследовании RUSI и агентства Reuters. Производители объяснили это тем, что часть товаров уже была в пути на момент вторжения в Украину, либо тем, что это были внутренние поставки компании (так заявили в Intel, которая приостановила деятельность в России в апреле). Тем не менее, некоторые из упомянутых в расследовании компаний уже объявили о внутренних проверках.

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