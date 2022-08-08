Генсек ООН: Любая атака на АЭС - самоубийство

ООН надеется, что обстрелы Запорожской АЭС прекратятся и МАГАТЭ получит доступ на станцию, заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш потребовал прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и предоставить доступ к ней международным инспекторам. "Любая атака на атомную электростанцию - это самоубийство", - заявил он в понедельник, 8 августа, на пресс-конференции в Японии, где принял участие в мероприятиях по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы.

"Я надеюсь, что эти нападения прекратятся, и в то же время я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ к станции", - сказал Гутерриш, не возлагая ответственность за обстрел ни на одну из сторон. "Мы полностью поддерживаем МАГАТЭ в их усилиях по созданию условий для стабилизации" ситуации на ЗАЭС, добавил генсек ООН.

Гутерриш также отметил, что риск ядерной конфронтации вернулся спустя десятилетия, и призвал ядерные державы взять на себя обязательство не применять оружие первыми. "Я думаю, что если ядерные вооружения будут применены, то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать", - сказал он, отвечая на вопрос японского журналиста о реакции ООН на возможное применение Россией ядерного оружия в Украине.

РФ и Украина обвиняют друг друга в обстрелах Запорожской АЭС

Накануне украинская Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что российские вооруженные силы 6 августа совершили очередной ракетный обстрел территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар на северо-западе Запорожской области Украины. В свою очередь самопровозглашенная "администрация" Энергодара, который находится во временно оккупированной РФ части области, возложила ответственность за обстрел на вооруженные формирования Украины и заявила, что был применен кассетный снаряд калибра 220 мм, выпущенный из реактивной системы залпового огня "Ураган".

Офис генерального прокурора Украины сообщил о начале досудебного расследования из-за обстрелов - оно ведется по уголовному делу о нарушении законов и обычаев войны. Ранее в "Энергоатоме" указали, что в результате атаки на станцию 5 августа возник серьезный риск для ее безопасного функционирования. Украинская корпорация считает, что цель обстрелов ЗАЭС - уничтожить ее инфраструктуру и обесточить юг Украины.

МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 августа выразил серьезную обеспокоенность обстрелом Запорожской АЭС, заявив, что он свидетельствует о "вполне реальном риске" ядерной катастрофы. Гросси потребовал допустить на объект делегацию МАГАТЭ, которую готов возглавить лично. При этом он, однако, признал, что для этого шага потребуются сотрудничество Украины, России, а также поддержка ООН.

В связи со сложной ситуацией на АЭС президент Украины Владимир Зеленский призвал к более решительному международному ответу на "российский ядерный террор". Украинский лидер 7 августа провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем. По мнению Зеленского, необходимы санкции в отношении российской атомной промышленности, а также применения российского ядерного топлива.

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