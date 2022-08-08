Сенат США одобрил выделение 430 млрд долларов на борьбу с инфляцией

Сенат США одобрил масштабный пакет мер государственной помощи стоимостью 434 млрд долларов, нацеленный, среди прочего, на борьбу с инфляцией. За принятие законопроекта в воскресенье, 7 августа, проголосовал 51 человек из 101. Решающий голос отдала вице-президент США Камала Харрис.

Как сообщается, около 370 млрд долларов будут направлены на обеспечение энергетической безопасности и защиту климата, а также на предоставление ряда налоговых льгот. Еще 64 млрд выделят на инициативы в области здравоохранения, в частности на обеспечение более низких цен на лекарства. Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение контроля над налогами для корпораций.

Одобрение законопроекта Сенатом считается большой победой президента США Джо Байдена, который еще полтора года назад при своем вступлении в должность обещал провести крупные реформы, но до сих пор не смог их реализовать. Как ожидают демократы, принятие закона позволит им сохранить большинство в Конгрессе на выборах в этом году.

Голосование в Палате представителей ожидается 12 августа



Глава Белого дома приветствовал решение Сената. "Это потребовало многих компромиссов. Палате представителей следует принять законопроект как можно скорее, и я с нетерпением жду, когда смогу его подписать", — заявил глава Белого дома. Голосование в Палате представителей Конгресса США должно пройти 12 августа.



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