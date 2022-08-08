Из-за продолжительной засухи Европа борется с нехваткой воды

Наряду с продолжительной жарой этим летом большая часть Европы пострадала и от засухи, из-за которой резко упал уровень воды в реках, а в некоторых местах перестала поступать водопроводная вода.

Особенно тяжело от засухи страдает аграрный сектор. Для борьбы с нехваткой воды национальные правительства призывают граждан ограничивать потребление воды, сообщает LSM.lv.

Франция в настоящее время переживает третью волну тепла с июня. В эти дни температура воздуха на юге страны достигала +37 градусов. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура сохранится выше +30 градусов на большей части страны.

Во Франции из-за затяжной жары и редких дождей многие реки почти полностью остались без воды, в более чем ста муниципалитетах теперь нет доступа к питьевой воде из-под крана, поэтому вода местным жителям доставляется автоцистернами.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что это беспрецедентная ситуация, поэтому она создала специальную межведомственную комиссию для координации помощи регионам, наиболее пострадавшим от засухи.

Министр экологического перехода Франции Кристоф Бешу предупредил, что признаков возможного улучшения ситуации в ближайшем будущем нет.

"Задача будет состоять в том, чтобы усилить ограничения водопользования, чтобы вода не заканчивалась даже в тех регионах, где ее еще немного. Также нам потребуется спрогнозировать, куда следует подать воду, чтобы не было ситуации, когда населенный пункт вдруг остался без питьевой воды. Межведомственная комиссия проводит плановую работу во взаимодействии с префектурами", — сказал Бешу.

Ограничения на потребление воды уже действуют в 93 регионах Франции. Например, домохозяйства не могут использовать более 200 литров воды в сутки, а предприятия общественного питания должны были вдвое сократить потребление воды. Ограничения распространяются на полив частных полей для гольфа и садов. В некоторых городах не работают фонтаны. Муниципалитет Парижа принял решение прекратить полив парков в ночное время.

В июле количество осадков во Франции было на 84% ниже нормы за месяц. Продолжительная засуха причиняет большие проблемы французским фермерам. На выжженных солнцем пастбищах трудно прокормить скот. Производители зерна предупреждают, что урожай пшеницы и кукурузы будет хуже из-за засухи.

Франция является одним из ведущих мировых экспортеров этого зерна, поэтому есть опасения, что глобальный продовольственный кризис может усилиться.

Французская государственная энергетическая компания EDF была вынуждена снизить мощность некоторых атомных электростанций, поскольку температура воды в реках слишком высока для обеспечения достаточного охлаждения реакторов.

Засуха серьезно повлияла и на другие европейские страны. На этой неделе правительство Нидерландов объявило о нехватке воды в стране. В знаменитых каналах Нидерландов произошло значительное падение уровня воды, поэтому судоходство там ограничено. В некоторых регионах фермерам запрещено поливать свои поля водой из поверхностных водоемов. В связи с отсутствием воды министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов призвал граждан страны реже принимать душ, не мыть автомобили и не поливать огороды.

Португалия переживает рекордно жаркое лето: на этой неделе температура воздуха превысила +40 градусов по Цельсию. Министр окружающей среды страны объявил, что в Португалии наблюдается самая сильная засуха за сто лет. Правительство страны призвало население значительно сократить потребление воды.

Швейцария, окруженная Альпами, тоже переживает беспрецедентную засуху. Этим летом уровень воды в горных реках резко упал, дожди выпадали редко. Чтобы скот не умирал от жажды, армейские вертолеты доставляли воду на пастбища большими контейнерами.

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