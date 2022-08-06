Госсекретарь США Блинкен призвал к деэскалации в Нагорном Карабахе

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен обсудил с премьером Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым эскалацию в Нагорном Карабахе и призвал Баку и Ереван к прямому диалогу.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, посвященные обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-служба Госдепартамента США сообщила в пятницу, 5 августа.

В беседе с Алиевым Блинкен "призвал к деэскалации и к прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией для решения вопросов, связанных или вытекающих из нагорно-карабахского конфликта". В разговоре с Пашиняном госсекретарь Соединенных Штатов заверил армянского премьер-министра, что Вашингтон "внимательно следит за ситуацией в Нагорном Карабахе", а также призвал стороны к прямому диалогу, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

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Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе

Армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе обострился 3 августа, когда в районе связывающего Армению и самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику Лачинского коридора начались бои.

Минобороны Азербайджана в этот день заявило, что утром 3 августа в результате обстрела в Лачинском районе со стороны "членов незаконных армянских вооруженных формирований" погиб азербайджанский военный. В ответ силы Азербайджана приступили к операции "Возмездие", в рамках которой "была взята под контроль высота Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа", сообщили в военном ведомстве.

Взаимные обвинения в нарушении договора о прекращении огня

Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении положений трехстороннего соглашения о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. В МИД Азербайджана заявили, что военно-политическое руководство Армении, "до сих пор не обеспечило вывод незаконных армянских вооруженных формирований с территории соседнего государства". Армянский МИД в ответ указал, что Азербайджан "продолжает заранее спланированную политику запугивания населения Нагорного Карабаха, его этнической чистки и "ползучей оккупации" непризнанной республики.

Власти Евросоюза призвали стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры.

Обострение конфликта в 2020 году

Конфликт между Ереваном и Баку обострился летом 2020 года. С 27 сентября по 9 ноября Армения и Азербайджан вели войну за Нагорный Карабах - регион, населенный преимущественно армянами. В результате Азербайджан вернул значительную часть региона под свой контроль. При посредничестве России Ереван и Баку заключили соглашение о перемирии, на линию разграничения были введены российские миротворцы. Однако напряженность в регионе сохраняется.

Непризнанная республика

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна. Переговорный процесс, направленный на поиск мирного решения конфликта, ведется под эгидой Минской группы ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, Франция и США.

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