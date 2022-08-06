Генсек ООН призвал мир к полному отказу от ядерного оружия

Антониу Гутерриш вновь призвал мир отказаться от ядерного оружия. Впервые за 12 лет церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы посетил генсек ООН.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в Японии в субботу, 6 августа, в 77-ю годовщину ядерной бомбардировки Хиросимы, вновь призвал мир к полному отказу от ядерного оружия. "Кризисы с серьезным ядерным подтекстом быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова и российского вторжения в Украину", - заявил Гутерриш на мемориальной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме. "Человечество играет с заряженным ружьем", - добавил он.

Гутерриш обратился к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке с призывом срочно положить конец мировым ядерным арсеналам, "которые угрожают нашему будущему". "Мы всегда должны помнить об ужасах Хиросимы и признать, что единственное решение ядерной угрозы - полное отсутствие ядерного оружия", - сказал Гутерриш.

В первый раз за 12 лет на ежегодном мероприятии, посвященном памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы присутствовал генеральный секретарь ООН. Представители России и Беларуси приглашены не были, указывает агентство dpa.

Возобновление гонки ядерных вооружений

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в начале 2021 года девять стран владели 13 080 ядерными боеголовками, к 2022 году их число снизилось до 12 705 штук. Однако уменьшение арсенала было связано не с разоружением, а со снятием с вооружения США и Россией устаревших систем. Число же активных боеголовок за год практически не изменилось.

После того, как Россия напала на Украину, президент РФ Владимир Путин перевел российские силы сдерживания "в особый режим боевой готовности". "Перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал после начала войны Гутерриш.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!