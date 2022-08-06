В России арестован третий за полтора месяца ученый по делу о госизмене

Главу ИТПМ РАН Александра Шиплюка, который занимался гиперзвуковыми технологиями, арестовали по делу о госизмене. Ранее по этой статье были арестованы физики Анатолий Маслов и Дмитрий Колкер.

В Новосибирске по обвинению в государственной измене арестован директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александр Шиплюк. Об этом ряд российских информагентств сообщили в пятницу, 5 августа.

"В институте проходили оперативные мероприятия. Они связаны с нашим директором Александром Николаевичем Шиплюком. Его арестовали. Ему вменяют то же, что и Маслову (Ранее арестованный главный научный сотрудник института Анатолий Маслов. - Ред.). Госизмена", - цитирует ТАСС научного руководителя института Василия Фомина. По его словам, Шиплюк доставлен в следственный изолятор "Лефортово" в Москве.

Возглавлял лабораторию "Гиперзвуковые технологии"

Александр Шиплюк - известный российский ученый, член-корреспондент РАН, крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, говорится в его биографии на сайте института.

В ИТПМ СО РАН Шиплюк возглавлял лабораторию "Гиперзвуковые технологии" и был заместителем директора по научной работе. Как следует из справки на сайте института, основные научные исследования Шиплюка связаны с "развитием экспериментальной базы и методов аэрофизических исследований", изучением волновых процессов при высоких скоростях полета, а также с "экспериментальной аэротермодинамикой гиперзвуковых летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями".

Серия арестов ученых по обвинениям в "госизмене"

Шиплюк - уже третий ученый, об аресте которого по статье "госизмена" стало известно за последние полтора месяца. 27 июня по подозрению в государственной измене был арестован и помещен в СИЗО "Лефортово" главный научный сотрудник этого же института Анатолий Маслов. Маслова подозревают в предоставлении данных, связанных с гиперзвуком и являющихся государственной тайной, писал ТАСС со ссылкой на неназванного собеседника.

Фомин, рассказавший об аресте Шиплюка, комментируя газете "Московский комсомолец" дело Маслова, говорил, что сотрудников института "заставляли сотрудничать с зарубежными коллегами" по заданию правительства России. "Так, Маслов работал и с американским "Боингом", и с китайцами, и с немцами. А теперь ученые, получается, стали виноваты", - говорил Фомин.

30 июня в Новосибирске арестовали научного сотрудника Института лазерной физики (ИЛФ) СО РАН Дмитрия Колкера. У ученого был диагностирован рак поджелудочной железы четвертой стадии. Несмотря на диагноз, его из частной клиники этапировали в Москву - также в СИЗО "Лефортово". Колкер умер в СИЗО через три дня. По данным СМИ, и Маслова, и Колкера подозревали в предоставлении секретных данных Китаю.

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