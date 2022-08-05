Соратники Навального выпустили фильм о бывшей жене Путина

Бывшая жена Владимира Путина Людмила и ее новый муж получают миллионы рублей от мэрии Москвы и госбанков, а также владеют недвижимостью в Европе, говорится в новом расследовании команды Алексея Навального.

Соратники Алексея Навального выпустили фильм о бывшей жене Владимира Путина Людмиле. 44-минутное видео опубликовано в YouTube-канале оппозиционного политика в четверг, 4 августа. Значительная часть фильма посвящена источникам дохода экс-супруги президента России, главным из которых, по мнению авторов, является исторический особняк в центре Москвы, переданный ей властями города.

По информации расследователей, Людмила Путина в нулевые годы курировала созданный специально для нее "Центр развития русского языка". Московская мэрия и управление делами президента передали ему в собственность особняк 1774 года постройки на улице Воздвиженка рядом с Кремлем и участок земли в центре столицы. В нем произвели ремонт, надстроив два этажа, и переименовали в "Центр развития межличностных коммуникаций".

Сейчас им руководит новый муж Людмилы Путиной Артур Очеретный, фамилию которого бывшая супруга российского президента взяла в 2015 году. Артур Очеретный сдает здание стоимостью 10 млрд рублей в аренду фирме "Меридиан", принадлежащей его жене, а та сдает его в субаренду "Сбербанку", ВТБ и другим коммерческим проектам. По подсчетам соратников Навального, Людмила Очеретная зарабатывает на аренде больше 250 млн рублей в год.

Как утверждают авторы фильма, "Центр развития межличностных коммуникаций" получает также финансирование от мэрии Москвы, "Газпромбанка" и "Северстали", что приносит еще порядка 415 млн рублей в год, которые компания Артура Очеретного дает в заем "Меридиану". На эти деньги Артур Очеретный покупает квартиры и дома на юге Франции, в Швейцарии и Испании. Общую стоимость заграничной недвижимости расследователи оценивают почти в 600 млн рублей. По их данным, Очеретные, в частности, владеют виллой во французском Биаррице, квартирой в швейцарском Давосе и двумя квартирами в испанской Малаге.

Людмила и Артур Очеретные не включены в санкционные списки ЕС, отмечают соратники Навального. Великобритания в мае ввела санкции против Людмилы Очеретной.

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