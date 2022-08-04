В Пензе учительницу приговорили к пяти годам условно по статье о "фейках". На нее донес ученик

Суд в Пензе приговорил учительницу Ирину Ген к пяти годам условно по делу о "фейках" о российской армии. Она преподавала английский язык в училище олимпийского резерва.

45-летней Ген также запретили заниматься преподавательской деятельностью в течение трех лет.

Как сообщил адвокат учительницы Александр Федулов изданию "Медиазона", Ген ранее не признавала вину, однако на заседании 3 августа "в связи с тенденцией реальных сроков" по статье 207.3 УК сделала это. Федулов сообщил, что обжаловать приговор его подзащитная не будет.

Согласно решению суда, учитель, "испытывая стойкую неприязнь к президенту и верховному главнокомандующему", распространила "заведомо ложную информацию" об армии. Она в разговоре с учениками, которые спросили, почему теперь не могут поехать на соревнования в Чехию, сказала, что российские военные обстреляли роддом в Мариуполе, планировали свергнуть президента Украины и начали войну в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014 году.

Один из школьников записал разговор на диктофон и передал следователям. Спустя 10 дней после разговора они возбудили дело, а запись разговора распространили в СМИ.

Ген ответила ученице на вопрос о том, почему Россию отстранили от соревнований, что "пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно".

На записи учительница настаивает, что Украина — суверенное государство, а Россия хотела свергнуть правительство другой страны. Она объяснила детям, что теперь Россия — страна-изгой, потому что мировое сообщество "удивлено, как цивилизованному миру можно так себя вести".

"Разбомбить роддом в Мариуполе, давайте еще введем день победы над роддомом, я думаю, да. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить. Я не пойму, причем тут Западная Украина? До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство, там суверенное правительство. Не удался блицкриг", — говорила учительница.

"У нас тоталитарное государство, — говорит Ген на записи, чуть понижая голос. — Любое инакомыслие считается мыслепреступлением. Мы все поедем на 15 лет. И я сейчас отъеду на 15 лет".

Учитель подтверждала в СМИ, что действительно говорила это ученикам.

По словам педагога, в основу уголовного дела легли именно слова о бомбежке мариупольского роддома. Сама Ген говорила в интервью "Радио Свобода", что ей сообщили о том, что опровержение минобороны относительно атаки на роддом вышло 15 марта. Разговор с учениками был 18 марта. Это, по мнению следователей, значило, что Ирина Ген распространила "заведомо ложную информацию".

Последние 10 лет Ген преподавала английский язык в училище олимпийского резерва в Пензе. 1 апреля она уволилась по собственному желанию. Ген сообщала в интервью, что никто не принуждал ее увольняться, и она просто не хотела оставаться в школе после неприятной для нее истории.

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