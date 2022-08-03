Авианосцы, Атлантика и никакой изоляции. Что означает обновление Морской доктрины России?

В подписанной президентом Путиным новой редакции Морской доктрины Российской Федерации есть новые акценты — с помощью экспертов Би-би-си разбирается, что изменилось и отражена ли в документе война в Украине.

В конце прошлой недели Владимир Путин утвердил первую за пять лет новую редакцию Морской доктрины (МД) РФ. Предыдущая версия была подписана в 2015 году и отражала изменение политики после аннексии Крыма.

Зачем понадобилась новая версия МД? Би-би-си с экспертами разбирает некоторые интересные тезисы этого документа.

Россия собирается строить авианосцы на Дальнем Востоке

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"…приоритетами национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении являются…развитие на Дальнем Востоке современного высокотехнологического судостроительного комплекса, предназначенного для строительства крупнотоннажных судов (в том числе для освоения Арктики, современных авианесущих кораблей для Военно-Морского Флота)"

Упоминание авианосцев — это новый пункт в доктрине, отмечает научный сотрудник Центра исследований международной и оборонной политики (Centre for International and Defence Policy) университета Куинс в Канаде Максим Старчак. Однако пока речь идет только о строительстве таких кораблей.

"Воевать с использованием авианосцев — это все же очень далекая перспектива. Только строить один авианосец можно лет десять. И это, наверное, в лучшем случае, учитывая санкционные ограничения. Потому что у России опыта в этой сфере нет", — считает он.

Единственный авианесущий корабль военно-морского флота России, "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", был построен еще в СССР — в Николаеве, на Черноморском судостроительном заводе, и спущен на воду в 1985 году.

В последние годы у России было несколько проектов авианосцев. В частности, на форуме "Армия-2018" был представлен легкий многоцелевой авианосец "Шторм-КМ".

Ранее, в 2015-м, публике представили макет тяжелого атомного авианосца проекта 23000 "Шторм".

В 2019 году РИА Новости писало, что Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) готов к разработке аванпроекта "Шторм-КМ", оставалось дождаться контракта с минобороны.

Однако для создания новых авианосных ударных группировок России не хватает не только самого корабля: отсутствует, в частности, специальная авиация (летающие радары), необходимо построить новые корабли сопровождения, обновить береговую инфраструктуру.

При этом отсутствие таких систем, как катапульта (система взлета с авианосца), также сильно усложняет создание авиационной группы, поскольку самолеты дальнего радиолокационного обнаружения или транспортные самолеты просто не могут взлетать без помощи таких ускорителей.

Как отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Илья Крамник, если исходить из собственной российской концепции строительства флота, где основу боевой мощи составляют подводные лодки и корабли с ударным военным вооружением, то на авианосец вполне могут быть возложены задачи противоударной и противовоздушной обороны. И для этого необязательно строить ядерный суперавианосец, аналогичный американским.

"Такой корабль может быть значительно более компактным, с менее мощной энергетической установкой, сравнимой по мощности с установкой фрегата. Это решение уже применяется: если посмотреть энергетическую установку "Адмирала Кузнецова" — это сути это сдвоенная энергетическая установка эсминца проекта 956.Это решение можно воспроизвести и сейчас — на новом уровне, с использованием новых технологий, например, газотурбинной установки перспективного фрегата проекта 22350М", — говорит он.

Это корабль будет меньше по размерам, чем американские суперавианосцы (на 35-40 летательных аппаратов). Однако это уже будет значительным подспорьем для флота в удалении от своих берегов. По цене такой корабль — без самолетов — должен уложиться в стоимость трех-четырех фрегатов или меньше, считает эксперт.

Кроме того, легкий авианосец не обязательно будет требовать вертикального взлета и посадки. Он может использовать ту схему, которая применена на "Адмирале Кузнецове": взлет с трамплина и посадка на аэрофинишер.

Что касается самолета, здесь решение возможно несколькими путями, продолжает Крамник. На первом этапе возможно использование самолетов типа МиГ-29К с последующей их заменой на машину нового поколения, например, Су-75. Крайним вариантом остается покупка перспективного палубного истребителя J-35 в КНР.

Судя по новой морской доктрине, акцент делается на развитии судостроительного комплекса "Звезда" в Приморье. Там с 2009 года идет модернизация производства, чтобы изготавливать крупнотоннажные суда.

В условиях санкций с модернизацией могут возникнуть сложности, считает Старчак.

Санкции уже повлияли на работу верфи. Еще в 2009 году ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) в лице своей "дочки" — ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС) — и южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering подписали пакет документов о создании совместного предприятия "Звезда-DS&ME", которое разместилось на мощностях дальневосточного судостроительного завода "Звезда" в бухте Большой Камень.

Производить планировалось суда-газовозы, нефтеналивные танкеры, нефтепромысловые сооружения для российской промышленности, а также буровые суда.

Позже, как писало издание РБК, из-за неопределенности с шельфовыми проектами в России иностранцы вышли из совместного предприятия. На совещании о перспективах развития отечественного гражданского судостроения под руководством Путина в августе 2013 года было принято решение передать стройку консорциуму "Роснефти" и Газпромбанка. В 2015 году было решено, что деньги на этот проект, помимо Газпромбанка, предоставит госхолдинг "Роснефтегаз".

"Звезде" будет сложно легально получить станки и технику, отмечает Старчак. Например, финская Konecranes (основной производитель промышленных кранов) прекратила продажи в РФ — в том числе для "Звезды", отмечает он.

КПД подобного флота в наших условиях достаточно низкий, поэтому строительство авианосцев — это скорее политический проект.

"Когда Запад закрылся, господин Путин предлагает наполеоновский план, стройку века, цель тысячелетия, будущее и смысл существования для регионов, и ВПК, и населения региона. Так что это не про создание, это про смыслы. Информационно — хорошо звучит, но выполнять это можно хоть всю жизнь", — говорит Старчак.

США — потенциальный противник, Атлантика — еще одно приоритетное направление



"Основными вызовами и угрозами — национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с мировым океаном, являются:…стратегический курс США на доминирование в Мировом океане и их глобальное влияние на развитие международных процессов, в том числе связанных с использованием транспортных коммуникаций и энергетических ресурсов Мирового океана"

Как отмечает Илья Крамник, новая Морская доктрина РФ, в частности, констатирует ситуацию противостояния с США и их союзниками и вытекающие из этой ситуации угрозы.

Тезис о доминировании США в Мировом океане как угрозе нацбезопасности РФ списан с основ госполитики 2017 года, указывает Старчак.

В целом доктрина провозглашает, что Россия будет бороться за стратегическую стабильность в Атлантике — и это тоже новая формулировка, говорит канадский эксперт.

"В старой Морской доктрине стратегическая стабильность волновала РФ только в Арктике и Тихом океане — собственно говоря, на двух направлениях, где Россия имеет стратегические (ядерные) морские силы. Включение Атлантики в сферу интересов стратегической стабильности должно говорить, что ПЛАРБы (атомные подлодки с баллистическими ракетами) будут стремиться обозначить свое присутствие в Атлантическом океане", — подчеркивает Старчак

Российские атомные подводные лодки и так заходили в Атлантику. Вероятно, демонстративное присутствие российских АПЛ будет продолжено и будет через СМИ будоражить общественность Запада, заключает он.

Мобилизация гражданских судов и экипажей



"Мобилизационная подготовка и мобилизационная готовность в сфере морской деятельности имеют стратегически важное значение для повышения военно-морского потенциала Российской Федерации и направлены на обеспечение ввода в состав Вооруженных Сил Российской Федерации заранее подготовленных гражданских судов и экипажей, а также на подготовку объектов морской деятельности к функционированию в военное время"

Нельзя сказать, что мобилизация гражданских судов в условиях конфликта — это что-то принципиально новое, отмечает Максим Старчак. Такое развитие событий подразумевалось еще со времен Советского Союза.

Те или иные формы мобилизации торгового флота просматривались в действиях ряда морских держав, и, соответственно, принимаемые в мирное время меры были призваны эту мобилизацию обеспечить во время военное.

Как отмечает Илья Крамник, британский флот мобилизовал гражданские суда во время Второй мировой войны. В частности, пассажирские лайнеры могли стать вспомогательными крейсерами, которые сопровождали конвои и охотились за немецкими рейдерами.

Последний такой крупный пример у британского флота — это 1982 год, фолклендская операция, когда несколько десятков гражданских судов были мобилизованы и сыграли огромную роль в Фолклендской войне.

"Без них она [операция] по сути бы не состоялась", — отмечает Крамник.

У России такой опыт тоже был. В частности, в советское время весь коммерческий флот был резервом у военно-морского флота.

"До революции был Доброфлот — суда, которые строились в интересах коммерческих эксплуатантов, но могли быть мобилизованы в состав военно-морского флота. А на их постройку владельцы получали от государства субсидии. А управляли ими отставные офицеры флота, которые могли вернуться на флот на военные должности. Мы возвращаемся к практике, которую многие крупные военные державы применяли", — объясняет Илья Крамник.

В новой доктрине эта идея прописана более четко, отмечает эксперт.

Морская доктрина — о чем она и зачем она?



По словам Ильи Крамника, в целом такой документ, как доктрина, можно сравнить с синопсисом к фильму. Хотя в нем зафиксированы конкретные решения, в целом он определяет стратегию действий.

Новая Морская доктрина РФ вобрала в себя как положения аналогичного документа 2015 года, так и положения основ госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года (от 2017 года), отмечает Старчак.

"Я бы сказал, что борьба с врагами реальными и выдуманными давно зафиксирована в различных документах РФ. МД — лишь продолжение, ничего существенно нового в этом контексте она не несет", — отмечает эксперт.

По словам Ильи Крамника, подобная доктрина обычно готовится в течение нескольких лет.

Этим можно объяснить то, что в документе не упоминается напрямую война в Украине, которая идет уже пять месяцев.

В МД есть пункты, говорящие о международном сотрудничестве, которое сейчас невозможно.

Например, международное сотрудничество в сфере морской деятельности названо "важными направлениями национальной морской политики". Оно включает в себя "проведение совместных морских учений Военно-Морского Флота с военно-морскими силами иностранных государств, а также органов Федеральной службы безопасности с пограничными ведомствами (береговыми охранами) иностранных государств" и "расширение направлений международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности морской деятельности".

С начала апреля пятый пакет санкций Евросоюза запретил заход в европейские порты принадлежащим и управляемым Россией кораблям. Исключения из этого правила будут касаться только принципиально важных грузов — таких как сельхозпродукция и продукты питания, гуманитарные грузы, энергетика .

Как отмечает Максим Старчак, в целом новая Морская доктрина РФ говорит о более активной морской политике России.

Раньше стоял вопрос об обеспечении возможности длительного присутствия сил ВМФ в стратегически важных районах Мирового океана, но конкретики не было. В новой реальности отсутствие достаточного количества пунктов базирования за пределами национальной территории стало одним из основных рисков для России.

"Сейчас РФ заявляет, что хочет иметь больше подобных пунктов в Мировом океане. Судя по всему, речь идет о Ближнем Востоке и Индийском океане", — отмечает эксперт.

Также впервые районы обеспечения национальных интересов России в Мировом океане были проранжированы, начиная с жизненно важных.

Интересно, что Черноморский бассейн не включен в число наиболее важных. Более того, по сравнению с прошлой доктриной, из новой убран пункт о необходимости поддержания мира и стабильности в Черноморском регионе, отмечает Старчак.

В прошлой версии документа также отдельно говорилось о важности развития дружественных связей с Китаем. Интересно, что в новой доктрине этого нет, но при этом указывается на расширение взаимодействия с Ираном, Ираком и Саудовской Аравией.

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