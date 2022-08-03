Шольц обвинил РФ в задержках с транспортировкой газовой турбины из Германии

С технической точки зрения причины для сокращения поставок газа из России в Германию отсутствуют, заявил канцлер ФРГ на заводе, где находится газовая турбина Siemens для "Северного потока".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) осмотрел газовую турбину для газопровода "Северный поток", прошедшую техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящуюся в Германии. В среду, 3 августа, он посетил завод компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, где она находится. Шольц заявил, что технические причины для сокращения поставок российского газа в ФРГ отсутствуют, а все, что выдвигается Москвой в качестве обоснования этих мер, не поддается объяснению фактами.

Он обвинил российскую сторону в затягивании возвращения в РФ газовой турбины. Деталь можно в любое время перевезти в Россию, поскольку ЕС не принял санкции в отношении российского газа и нет оснований, запрещающих транспортировку турбины, подчеркнул глава немецкого правительства. Шольц отметил, что Германии следует готовиться к дальнейшим проблемам с поставками российского газа, даже если турбина будет перевезена в Россию.

"Необходима лишь заявка о транспортировке турбины в РФ"

В свою очередь глава Siemens Energy Кристиан Брух (Christian Bruch) указал, что в настоящее время на компрессорной станции "Северного потока" работает одна турбина, для 100-процентной загрузки необходимы пять. При этом для транспортировки находящейся в Германии турбины в РФ необходима лишь соответствующая заявка российского "Газпрома", заявил он и так же отметил отсутствие технических причин для сокращения поставок газа.

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В конце июля "Газпром" сократил поставки газа по СП-1 до 20 процентов.

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