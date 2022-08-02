Верховный суд РФ объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры, запретив деятельность украинского полка "Азов" на территории России.

Верховный суд России объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник, 2 августа, он удовлетворил соответствующий иск генеральной прокуратуры РФ. При этом "решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению", указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.

Как отмечает "Интерфакс", процесс проходил частично в закрытом режиме. В открытой части выступили в качестве экспертов, среди прочих, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Марина Ахмедова, а также была оглашена резолютивная часть решения. С иском о признании "Азова" "террористической" организацией Генпрокуратура РФ обратилась в мае.

В середине мая с территории завода "Азовсталь"в Мариуполе, который на протяжении нескольких недель защищали бойцы полка "Азов", вышли несколько сотен человек. Их отвезли на территорию самопровозглашенной "ДНР". В ВСУ назвали это "операцией по спасению" и подчеркнули, что пленные военные с "Азовстали" в скором времени будут обменяны. В конце июля в результате удара по колонии в Еленовке погибли более 50 пленных бойцов "Азова".

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