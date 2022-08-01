Первое судно с зерном вышло из порта Одессы

Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне с украинской кукурузой направился из порта Одессы в Ливан, заявили украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков и Минобороны Турции.

Морской порт Одессы покинул первый сухогруз с украинским зерном. Груженое кукурузой судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне вышло в море утром в понедельник, 1 августа, оно направилось в Ливан, сообщил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. Эту информацию передало и Минобороны Турции.

По данным стамбульского центра по контролю за вывозом зерна, сухогруз перевозит свыше 26 тысяч тонн кукурузы. Центр также сообщил, что ожидает его прибытие в территориальные воды Турции 2 августа. После проведения инспекции судно направится в Триполи.

В ведомстве отметили, что в соответствии с подписанным в Стамбуле соглашением РФ, Украины, ООН и Турции украинские порты покинут новые судна с продовольствием. Ранее в Анкаре заявляли, что первый караван с украинским зерном будет включать 16 сухогрузов и может прибыть в территориальные воды Турции уже 2 августа. Его будут сопровождать беспилотники, а также отслеживать с помощью спутников. Близ Босфора будет произведен досмотр судов.

Соглашение о вывозе украинского зерна морским путем

Ранее в Стамбуле открылся центр по контролю за экспортом украинских зерновых. Турция считает, что центр сможет внести значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар. Координационный центр будет регистрировать торговые суда и отслеживать их передвижение, в частности, с помощью спутниковых данных, отметил Акар. Суда должны будут проходить досмотр на предмет отсутствия на борту оружия при прохождении через Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным.

22 июля в Стамбуле заключено соглашение с РФ и Украиной при посредничестве ООН и Турции, целью которого является прекращение блокады украинских портов. Предполагается, что экспорт будет осуществляться из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного. На следующий день после заключения сделки, 23 июля, порт Одессы подвергся ракетному обстрелу с российской стороны.

По данным украинских властей, более 20 млн тонн из урожая прошлого года все еще ожидают экспорта. Он стал невозможен из-за блокады украинских черноморских портов, развернувшейся после начала российского вторжения в Украину.

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