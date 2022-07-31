Путин утвердил новую Морскую доктрину России: в ней указано и Балтийское море

Президент России Владимир Путин утвердил новую морскую доктрину РФ. В новой Морской доктрине открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Черном море, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что защита границ страны будет твердо обеспечиваться всеми средствами. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на "Интерфакс".

Выступая на Главном военном морском параде в Санкт-Петербурге, российский лидер сообщил о подписании указа об утверждении новой Морской доктрины России.

"Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России - и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингового морей, балтийские и курильские проливы", - сказал Владимир Путин. Он добавил: "Их защиту будем обеспечивать твердо и всеми средствами". Путин подчеркнул, что ключевое здесь - это возможности Военно-морского флота.

"Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям в своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств, они постоянно совершенствуются", - сказал Путин.

Прошлый вариант документа, утвержденный в 2015 году, признается утратившим силу. Соответствующий указ и текст доктрины опубликованы на сайте Кремля, информирует Deutsche Welle.

В новой доктрине основными угрозами для России называются "курс США на доминирование в мировом океане", "стремление США и их союзников к ограничению доступа РФ к ресурсам мирового океана и жизненно важным морским транспортным коммуникациям", приближение НАТО к границам РФ и международное давление на Россию. К угрозам относятся "территориальные претензии ряда государств", касающиеся российских приморских и островных территорий. Каких именно, в документе не уточняется.

Главными рисками для деятельности России в мировом океане в документе названы "существенная зависимость" России от морских перевозок и работы морских трубопроводных систем, "несоответствие состояния и состава научного-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач", международные санкции против судостроительных предприятий и нефтегазовых компаний.

Согласно новой доктрине, Россия планирует построить новые пункты для обслуживания ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что позволит "осуществлять контроль за безопасностью функционирования морских транспортных коммуникаций в этом регионе".

В средиземноморском регионе к приоритетам относится укрепление партнерства с Сирией на основе пункта материально-технического обеспечения в Тартусе, который обеспечит "на постоянной основе военно-морское присутствие РФ в Средиземном море". Россия также намерена совершенствовать и усиливать группировку сил Черноморского флота в Крыму и на побережье Краснодарского края, говорится в документе.

"Приоритетами национальной морской политики на Индоокеанском региональном направлении являются сохранение и поддержание военно-морского присутствия РФ в районе Персидского залива на основе пунктов материально-технического обеспечения в Красном море и в Индийском океане и использование инфраструктуры государств региона в интересах обеспечения военно-морской деятельности Российской Федерации", - говорится в документе.

К приоритетному направлению также относится "развитие стратегического партнерства и военно-морского сотрудничества" с Индией, Ираном, Ираком, Саудовской Аравией и другими государствами региона.

Россия также планирует развивать судостроительный комплекс для строительства крупнотоннажных судов, в том числе современных авианесущих кораблей, сказано в документе.

К важным зонам, влияющим на экономику, национальную и стратегическую безопасность России в новой доктрине отнесены акватории океанов и морей, прилегающие к побережью России, включая Азовское и Черное моря, восточная часть Средиземного моря, Черноморские, Балтийские и Курильские проливы, а также районы прохождения мировых морских транспортных коммуникаций, в том числе вдоль азиатского и африканского побережья.

Россия планирует активизировать морскую деятельность в Арктике и развернуть контроль за военной активностью иностранных государств в акватории Северного морского пути. В частности, запланирована "диверсификация и активизация морской деятельности на архипелагах Шпицберген, Земля Франца-Иосифа, Новая Земля и острове Врангеля".

В случае "исчерпания возможностей политико-дипломатических и других несиловых инструментов" в жизненно важных районах мирового океана Россия "может применить военную силу сообразно обстановке", говорится в доктрине. В районах мирового океана, которые не относятся к жизненно важными для Россия, планируется использовать, "прежде всего, политические и правовые инструменты, механизмы дипломатии и информационных действий, а также применять другие ненасильственные методы", указано в документе.

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