Как отметила посол США, Вашингтон видит все больше признаков того, Москва закладывает условия для попытки аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской областей Украины. Для чего "в удерживаемых Россией районах создаются марионеточные органы власти с целью проведения фиктивных референдумов или принятия декретов о присоединении к России", — приводит высказывание дипломата агентство AP. При этом, по словам Томас-Гринфилд, глава МИД России Сергей Лавров "даже заявил, что это военная цель России".

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Американский дипломат раскритиковала те государства, которые заявляют, что "безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет безопасности другой", задавшись риторическим вопросом: как они тогда называют вторжение России в Украину. Она не назвала ни одной страны, но это мнение часто высказывали в ООН представители Китая. В частности, заместитель посла Поднебесной в ООН Гэн Шуан заявил на заседании Совбеза: "Попытки поставить собственную безопасность выше безопасности других, укрепить военные блоки, установить абсолютное превосходство… приведет только к конфликту и конфронтации, расколет международное сообщество".

Томас-Гринфилд также обрушилась на страны, которые призывают всех к дипломатии, не называя Россию. "Давайте скажем ясно: продолжающиеся действия России являются препятствием для разрешения этого кризиса", — подчеркнула она. И снова не стала называть ни одну страну, хотя такого подхода придерживаются значительное число государств в Африке, Азии и на Ближнем Востоке, напоминает AP.

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