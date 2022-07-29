Киев: Армия РФ обстреляла колонию с украинскими пленными в Еленовке

В Генштабе ВС Украины отреагировали на обстрел Волновахской исправительной колонии № 120 в поселке Еленовка Волновахского района Донецкой области. Заявление размещено в пятницу, 29 июля, в Facebook.

"Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные", - отметили в украинском Генштабе.

"Российские оккупанты таким образом преследовали свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы", совершавшиеся там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, отмечается далее в заявлении.

В ВС Украины заявляют, что не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району Еленовки

Последствия обстрелов уточняются. По данным командующего Ракетными войсками и артиллерией, по району Еленовки ВС Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

Представители украинских сил отметили, что благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию бьют прицельно только по военным российским объектам.

Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел по гражданской инфраструктуре, тем более - по местам, где, вероятно, удерживают военнопленных украинцев, отметчается далее в заявлении.

В украинском Генштабе назвали заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны ВС Украины "откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия - страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма".

Погибли десятки военнопленных

В результате обстрела колонии в Еленовкепогибли, по предварительным данным, 53 человека, еще 75 получили ранения, сообщили в Telegram представители "штаба территориальной обороны" самопровозглашенной "ДНР". "Замминистра информации республики" Даниил Безсонов говорил о 40 погибших пленных и 130 пострадавших. По данным Минобороны России, 40 человек погибли, 75 ранены.

Безсонов обвинил в обстреле украинскую сторону. "Ночью ударили, предположительно Хаймерсом (HIMARS. - Ред.), по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными", - привело его слова агентство "Интерфакс".

Между тем источники "Украинской правды" (УП) в главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что ранее фиксировались артиллерийские удары ВС РФ в направлении Еленовки. Другой источник УП сообщил, что на днях украинских пленных перевели в промзону, именно в тот барак, по которому 29 июля был нанесен удар.

Советник главы офиса президента Украины: В Еленовке нет оперативных военных целей

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского - Михаил Подоляк - написал в Telegram, что в Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии.

"Российские истерические заявления на опережение, что удар был нанесен по пленным украинским защитникам, нужны для того, чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил", - считает он.

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