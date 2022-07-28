Эстония ужесточит выдачу виз россиянам и белорусам, по уже выданным предлагают "провести ревизию"

Граждане России и Беларуси теперь не смогут получить визу для учебы в Эстонии, а визу для работы не выдадут тем, чья шенгенская виза выпущена другой страной. Глава эстонского МИД также предложил проверить визы, уже вклеенные в российские и белорусские паспорта.

Эстонское правительство существенно усложнит получение виз для граждан России и Беларуси. Об этом, как сообщают LETA и Delfi.ee, стало известно на совместной пресс-конференции, в которой приняли участие министр обороны, министр иностранных дел и министр экономики и инфраструктуры Эстонии.

Главное изменение касается россиян и белорусов, которые хотели бы приехать в страну с образовательными целями. Теперь они не смогут получить соответствующую визу или временный вид на жительство в Эстонии. В начале марта крупнейший в стране Тартуский университет заявил, что не будет рассматривать заявки от абитуриентов из РФ и Беларуси на следующий учебный год, это решение встретило критику. Президент Эстонии Алар Карис тогда назвал его "противоречивым".

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Ограничения коснутся и тех обладателей российских и белорусских паспортов, которые хотели бы работать в Эстонии. Теперь трудоустройство таких людей может быть оформлено только непосредственно на территории страны и при наличии действующей визы, выданной именно эстонскими властями. На получение долгосрочной рабочей визы не смогут также претендовать россияне и белорусы, имеющие вид на жительство другой страны шенгенской зоны.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что сейчас действуют более 50 тысяч виз, которые Эстония выдала россиянам и белорусам. Как пишет Delfi.ee, глава эстонской дипломатии считает необходимым "провести ревизию" уже действующих разрешений на въезд, работу и учебу в Эстонии, а также "подготовить дополнительные предложения по санкциям" в этой сфере.

Причиной изменений в миграционное законодательство члены эстонского правительства называют развязанную Россией войну против Украины. По мнению Рейнсалу, необходимо поддерживать введенные против агрессора санкции, чтобы повысить безопасность Эстонии. "Этим изменением мы положим конец ситуации, при которой краткосрочная виза запрашивается у другого государства-члена, например, в целях туризма, чтобы обойти действующие санкции", — добавил глава эстонской дипломатии.

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