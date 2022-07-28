Лавров в Африке: смотр друзей России и споры о зерне

Визит главы российского МИД Сергея Лаврова в Египет, Конго, Уганду и Эфиопию был призван показать, что страны Африки хотят сотрудничать с Россией, несмотря на ее войну в Украине.

Поездка проходила на фоне предупреждений ООН об угрозе голода для миллионов африканцев, связанной с российской блокадой украинских портов, откуда экспортируется украинское зерно. Но Сергей Лавров обвинил в продовольственном кризисе страны Запада и их санкции - и встретил среди африканских лидеров благодарных слушателей.

Это не значит, что Африка поддерживает Россию против США, говорят эксперты: многие страны континента просто не могут позволить себе выбирать партнеров.

“Экспорт голода” и обвинения в колониализме



Многие на континенте ожидали, что визит российского министра принесет облегчение продовольственного и топливного кризиса, говорит корреспондент Би-би-си в Уганде Пэйшенс Атухаире.

Достигнутые в Стамбуле договоренности о вывозе зерна из Украины дали надежду на преодоление кризиса. Лавров пообещал, что Россия выполнит свои экспортные обязательства - но заявил, что угрозу голода в Африке создают действия Запада, а не российская блокада украинских портов.

Больше 50 миллионов африканцев могут столкнуться с нехваткой продовольствия в этом году, по подсчетам Всемирной продовольственной программы при ООН.

На всех этапах турне - в Египте, Конго, Уганде и Эфиопии - Лавров повторял, что в “экспорте голода” виноват не Кремль, а “США и их сателлиты”.

Впрочем, на континенте многие и так не винят Россию, говорит корреспондент Би-би-си Атухаире: “В Уганде, например, многие обычные жители прямо не связывают глобальный продовольственный кризис с идущей [в Украине] войной".

Президент Уганды Йовери Мусевени поддержал Лаврова и заявил, что запрет на вход российских кораблей в ряд мировых портов усложняет ситуацию.

Главной целью визита Лаврова эксперты считают демонстрацию того, что даже к шестому месяцу войны у России остались международные партнеры. Выбор континента в этом смысле оправдан - ни одно африканское государство не ввело антироссийских ограничений.

Страны Восточной Европы, которые в разное время входили в российскую и советскую империю, видят во вторжении в Украину очередной виток колониального насилия. Но в Африке у Москвы другая репутация.

Там помнят советскую поддержку движений за независимость во время холодной войны, да и среди африканских элит по-прежнему немало выпускников московских вузов.

“Когда появляются какие-либо вопросы или проблемы и кто-то просит нас придерживаться антироссийской позиции, мы отвечаем - эти люди были с нами последние 100 лет. Как мы можем быть против них?" - сказал президент Уганды на совместной пресс-конференции с Лавровым.

В начале российского вторжения сын Мусевени, которого, как считают многие эксперты, угандийский президент готовит в свои преемники, заявил, что большая часть человечества поддерживает позицию России в Украине.

Российская власть эксплуатирует советское наследие, заодно переписывая собственную историю.

В африканских столицах российский министр представлял Россию защитницей суверенитета государств, которая при этом не вмешивается в их внутренние дела.

“Наша страна, не запятнавшая себя кровавыми преступлениями колониализма, всегда искренне поддерживала африканцев в их борьбе за освобождение от колониального гнета”, - утверждал Лавров в колонке, напечатанной в газетах четырех стран, которые он посетил в рамках турне.

Его слова не выдерживают проверки фактами истории: от покорения Сибири до Кавказских войн и Голодомора. Но в Африке они ложатся на благодатную почву, говорят эксперты.

Именно с Западом связаны многие раны континента, и речь не только о завоеваниях XIX века и работорговле.

Многие африканцы обвиняют Запад в лицемерии - и вспоминают войну в Ливии и скупку богатыми странами вакцин от коронавируса, сказал в разговоре с Би-би-си Дэвид Макнэйр, исполнительный директор фонда One Campaign и сотрудник африканской программы фонда Карнеги.

Вызывает недовольство и то, что украинских беженцев встречают в Европе иначе, чем мигрантов с их континента, добавил Макнэйр. По его словам, все это подрывает доверие к Западу.

Атухаире, корреспондент Би-би-си в Уганде, подчеркивает, что Запад активно инвестирует в Африку, но при этом предпочитает гуманитарную и социальную сферу, в том числе медицину и образование.

При этом США и их союзники выражают интерес к состоянию демократии в тех странах, которые поддерживают экономически. А инфраструктурные инвестиции Китая или энергетические проекты России не привязаны к внутренней политике.

Кроме того, Россия может предложить Африке оружие и сотрудничество в оборонной сфере. Москва является крупнейшим поставщиком оружия в Африку - на нее пришлось 44% вооружений, отправленных на континент в 2017-2021 годах, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира.

С 2018 года целый ряд стран региона - Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад, - обратились к Москве за помощью в борьбе с террористами.

Россия отправляет в Африку не только оружие, но и сотни наемников - хотя российские власти это отрицают. Журналистские расследования раскрыли факты присутствия “ЧВК Вагнера” в Ливии, Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали, Мозамбике и Судане.

“Вагнер - группа российских наемников, работающая по заданию Кремля", - заявил во вторник глава африканского командования ВС США генерал Стивен Таунсенд.

"Хотя Кремль публично это отрицает, они являются инструментом Кремля, и они выполняют волю президента Путина”, - считает американский генерал.

Торговые договоренности или пиар?



География визита Лаврова на первый взгляд может быть связана с экономическими интересами России, говорит редактор отдела бизнеса Африканской службы Би-би-си Завади Мудибо.

Египет - главный торговый партнер Москвы на континенте, две страны совместно строят атомную электростанцию и готовят создание российской промышленной зоны возле Суэцкого канала; Каир также активно покупает российские вооружения. Неудивительно, что с него началась поездка Лаврова.

Российский министр также посетил Конго, Уганду и Эфиопию. Из них особенно перспективной в торговом смысле может быть Уганда, отмечает эксперт, потому что она является частью торгового пространства Восточной Африки с более чем 180 млн населения. Его участником также является Кения, крупнейшая экономика региона.

На встрече с лидерами и главами дипведомств Уганды, Конго и Эфиопии российский министр обсуждал самые разные направления сотрудничества - от добычи полезных ископаемых и нефтепереработки, транспортных проектов до кибербезопасности, атомной энергетики и даже запуска спутников.

Но несмотря на амбициозные заявления, ни в одной из четырех столиц, посещенных Лавровым, не было заключено конкретных соглашений и контрактов, подчеркивает Завади Мудибо. По его словам, это всего лишь инициативы без конкретных сроков и условий.

“Я не думаю, что Россия собирается довести до конца то, что она пообещала. Это скорее пиар - показать Западу, что у Москвы есть друзья”, - считает Мудибо.

Если это так, то цель Лаврова можно считать достигнутой. Принимавшие его африканские лидеры подчеркивали, что хотят продолжить экономическое и торговое сотрудничество с Россий.

“Страны Африки не могут позволить себе пожертвовать экономическими, техническими и дипломатическими отношениями с любой страной, и поэтому они заняли выжидательную позицию”, - говорит корреспондент Би-би-си в Уганде Пэйшенс Атухаире.

Признаком конкуренции за влияние в Африке эксперты называют параллельные визиты в Африку французского президента Эммануэля Макрона и высокопоставленных представителей американской администрации Джо Байдена.

Макрон во вторник посетил Камерун, а в среду - в Бенин. Саманта Пауэр, глава американского агентства по международному развитию, на прошлой неделе была в странах Восточной Африки и объявила, что США выделят 1,2 млрд долларов для предотвращения голода в регионе.

А на этой неделе с визитом в Египет, Эфиопию и ОАЭ отправился Майк Хаммер, спецпредставитель США в регионе Африканского рога (полуостров Сомали).

“На протяжении последних десятилетий Россия и Китай рассматривали Африку в качестве стратегического партнера, а Запад этого не делал”, - считает Дэвид Макнэйр, эксперт фонда Карнеги.

Сейчас Запад пытается наверстать упущенное, но, по его словам, теперь этому могут помешать обязательства, связанные с военной и финансовой помощью Украине, размещением украинских беженцев и послевоенным восстановлением страны.

Эти программы могут быть частично профинансированы из средств, прежде рассчитанных на помощь Африке, что приведет к дальнейшему уменьшению влияния Америки и Евросоюза в регионе, полагает Макнэйр.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!