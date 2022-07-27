"Газпром" сократил поставки газа по "Северному потоку" до 20 процентов

Сократив поставки по "Северному потоку - 1", Россия одновременно увеличила поставки по проходящему через Украину и Словакию газопроводу "Трансгаз", сообщил его оператор.

Российский "Газпром", как и было объявлено ранее, с 27 июля сократил поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток - 1" до 20 процентов от его пропускной мощности. "На данный момент мы наблюдаем объявленное сокращение", - подтвердил в эфире Deutschlandfunk глава Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер (Klaus Müller) утром в среду, 27 июля. Он добавил, что в течение дня ведомство будет наблюдать, будет ли поступать газ в данном объеме.

"Газпром" увеличил поставки по "Трансгазу"

Одновременно "Газпром" увеличил поставки по магистральному газопроводу "Трансгаз", проходящему из Украины через Словакию, в сравнении с показателями предыдущих дней, сообщил оператор газопровода Eugas. В городе Вельке-Капушаны на границе с Украиной, являющемся начальной точкой словацкого участка газопровода, были заявлены поставки в объеме 68,6 млн кубометров газа, днем ранее данный показатель составлял 36,8 млн кубометров.

Как отмечает dpa, это свидетельствует о том, что "Газпром" стремится скомпенсировать недостаточные поставки в Европу через "Северный поток - 1". Дополнительные объемы поставок по "Трансгазу" примерно соответствуют снижению поставок по СП-1.

"Газпром" объяснил снижение поставок по СП-1 ремонтом

Вечером 25 июля "Газпром" распространил заявление об остановке из-за ремонтных работ эксплуатации газотурбинного двигателя Siemens на компрессионной станции (КС) "Портовая", отвечающей за прокачку газа по трубопроводу "Северный поток - 1". В связи с выводом турбины из эксплуатации поставки российского газа по "Северному потоку - 1" сократятся с 27 июля до 33 млн куб. м в сутки, что составит около 20 процентов от пропускной мощности, указал российский концерн. В Минэкономики Германии считают, что "технические причины для сокращения поставок отсутствуют".

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. Кроме того, из-за бюрократических проволочек в Германии "Газпром" не получил отремонтированную турбину до завершения профилактического ремонта трубопровода. В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по "Северному потоку - 1", считают причиной для сокращения поставок политические мотивы.

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