"Газпром" объявил об отключении ещё одной турбины "Северного потока – 1"

"Газпром" объявил, что с 27 июля остановит работу ещё одной турбины газопровода "Северный поток – 1", сокращая таким образом объём прокачки до 20% от плановой мощности.

По заявлению корпорации, газотурбинному двигателю на компрессорной станции "Портовая" требуется плановый капитальный ремонт и техобслуживание. Со среды суточная производительность "Северного потока – 1" составит не более 33 млн кубометров газа в сутки.

"Северный поток – 1" – это основной газопровод, по которому российский газ поступает в Германию и другие страны Евросоюза. Его плановая мощность – 167 млн кубометров в сутки. С июня "Газпром" начал снижать объёмы прокачки газа, объясняя это необходимостью ремонта турбин, который затруднён из-за международных санкций против России. Сначала мощность упала до 100 млн кубометров в сутки, затем до 67 млн кубометров.

Турбины "Газпрома" произведены германской фирмой Siemens, их техническое обслуживание производится в Канаде. Обе страны присоединились к санкциям.

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отрицает.

Российские поставки составляли около 40% всего природного газа, используемого в Евросоюзе.

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