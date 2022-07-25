Siemens передала "Газпрому" экспортную лицензию турбины для "Северного потока"

Турбина, необходимая, по заявления "Газпрома", для возобновления поставок газа в Европу в полном объеме, пока не попала в Россию из-за бюрократических сложностей.

Немецкая компания Siemens Energy отправила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции "Портовая" газопровода "Северный поток". Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Коммерсант" в понедельник, 25 июля.

Как пишет издание, "Газпром" трижды обращался к Siemens с просьбой предоставить эту лицензию, которая подтверждает, что оборудование компании выведено из-под санкций Канады. Из-за бюрократических процедур задержалась отправка турбины, которую должны были 23 июля перевезти на пароме из немецкого Любека в Хельсинки, а оттуда в Россию. Теперь сделать это удастся в середине следующей недели, если "Газпром" пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы, пишет "Коммерсант".

Собеседники газеты при этом сомневаются, что отправка турбины приведет к увеличению прокачки по "Северному потоку", так как в ремонте якобы нуждаются еще несколько машин на станции. Ремонт одной турбины, по словам собеседников "Коммерсанта”, занимает около трех месяцев. В теории их можно отправить на ремонт в любой момент, но "Газпром" пока не дал на это разрешения, рассказал источник газеты.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе анонсировал, что ориентировочно 26 июля "Газпром" должен будет остановить для ремонта в связи с выработкой мощности еще одну турбину.

"Северный поток" вернулся с техобслуживания

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовых турбин Siemens после ремонта в Канаде.

В Германии, которая получает основной объем потребляемого российского газа по "Северному потоку", заявили, что причиной для сокращения поставок считают политические мотивы. "Россия использует энергию как оружие. Никто ведь не верит в то, что Россия сокращает свои поставки газа исключительно по техническим причинам", - заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Берлин и Оттава в итоге договорились, что Канада передаст турбину Германии, а та в свою очередь доставит ее "Газпрому" - чтобы избежать нарушения канадских санкций. С 11 по 21 июля обе нитки газопровода "Северный поток" были временно остановлены на "плановые профилактические работы". В Еврокомиссии готовились к тому, что по их окончании подача газа не возобновится. Несмотря на эти опасения, "Газпром" 21 июля возобновил поставки газа в Германию, но лишь на 40 процентов мощности газопровода.

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