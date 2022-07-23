Воздушные силы Украины: удар в Одессе был нанесен по месту хранения зерна

"Удар был нанесён именно там, где зерно. Видим чего стоят договоренности со страной-террористом", - прокомментировал утренний ракетный удар по порту Одессы пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее обстрел порта подтвердили в офисе президента и МИД Украины.

В свою очередь, в минагрополитики Украины также сообщили, что российский ракетный удар пришелся по местам хранения зерна, предназначенного на экспорт.

"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так что это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", — рассказали в ведомстве.

Напомним, что в Стамбуле в пятницу было подписано соглашение о вывозе из Украины зерна и других продовольственных товаров через украинские черноморские порты – в условиях продолжающегося российского вторжения.

Представители Украины и России подписали два отдельных соглашения с представителями ООН и Турции, которые должны стать гарантами договорённостей.

Согласно подписанным документам, в Чёрном море должны быть разблокированы три украинских порта: Одесса, Черноморск и Южный. Россия блокировала их с начала войны 24 февраля.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!