Совет ЕС согласовал седьмой пакет санкций в отношении России

Санкции вступят в силу после опубликования документа в официальном журнале Европейского Союза.

Совет Европейского Союза в четверг, 21 июля, согласовал седьмой пакет санкций в отношении России, который включает эмбарго на золото, заморозку активов Сбербанка и введение новых экспортных ограничений. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в своем Twitter-аккаунте.

18 июля новый санкционный пакет был согласован главами МИД стран Еросоюза. Как уточнил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пакет ограничений не затронет поставки энергоносителей и распространится на аудит, бухгалтерские услуги, а также торговлю товарами двойного назначения и золотом.

20 июля постпред Литвы при ЕС Арнольдас Пранкявичюс заявил об утверждении санкционного пакета постпредами стран ЕС. Он указал, в частности, что санкции будут введены против порядка 50 физических и юридических лиц, "включая политиков, военачальников, олигархов, пропагандистов".

Новые санкции ЕС против РФ скорректируют прежние ограничения

Накануне близкое к институтам Европейского Союза издание EUobserver сообщило, что в новые санкционные списки попадут 47 физических лиц, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин и глава "Ростеха" Сергей Чемезов, а также восемь юрлиц. В большинстве своем новые меры коснутся российских политиков и военачальников. По информации издания, под санкции также подпадут актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, лидер байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов и некоторые родственники бизнесменов, против которых санкции были введены ранее.

При этом, по информации издания, будут введены корректировки в предыдущие меры Евросоюза, чтобы гарантировать отсутствие преград для транспортировки продовольствия из России в страны, которые рискуют столкнуться с проблемой голода. Также корректировки должны исключить проблемы в поставках медицинских и фармацевтических товаров.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!