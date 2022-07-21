ЕЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Первым с 2011 года повышением ключевой ставки ЕЦБ стремится вернуть инфляцию к целевому показателю в 2 процента в среднесрочной перспективе.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 21 июля, повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Такое решение было принято на заседании совета регулятора. Таким образом, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,50%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля.

Повышение, ставшее первым с 2011 года, основано на обновленной оценке инфляционных рисков Советом управляющих, указали в ЕЦБ. Решение будет способствовать возвращению инфляции к целевому показателю в 2 процента в среднесрочной перспективе.

Банк не исключает новых повышений ключевой ставки. Ее дальнейшие изменения будут рассматриваться на будущих заседаниях Совета управляющих.

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