"Помогите нам остановить этот террор". Елена Зеленская выступила в Конгрессе США и попросила больше оружия

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед членами конгресса США и призвала законодателей оказать военную помощь украинским вооруженным силам, чтобы защитить страну от российской агрессии.

Зеленская произнесла свою речь на украинском языке. Законодатели приветствовали ее аплодисментами. Начиная, она отметила, что это первое выступление жены президента другой страны в американском конгрессе.

Начало выступления Зеленской было посвящено семье, детям и миру, который нарушила российская агрессия. Она продемонстрировала видео с девочкой Лизой из Винницы, погибшей от российского удара по одной из городских площадей и ставшей олицетворением страданий мирных украинцев во время этой войны. Зеленская также показала фото и видео жертв удара по Кременчугу и других многочисленных жертв российской агрессии.

В том числе Зеленская говорила о трехлетнем мальчике из Коростеня, который потерял ногу после российской бомбардировки дома, где он жил с семьей; о маленькой девочке из Бучи, лишившейся руки и матери; о ветеране из Харькова, прошедшем через концлагеря Второй мировой и погибшего от российского ракетного удара.

"Сколько детей, таких как он, сколько семей - таких, как его семья, должны погибнуть в результате этой войны, этих "Голодных игр" России на территории нашей страны?" - сказала Зеленская.

"Мы очень благодарны за то, что США стоят с нами вместе в этой борьбе за наши общие ценности, за нашу жизнь и независимость. [...] То, что Россия убивает, - Америка спасает", - сказала она.

Первая леди Украины обратилась к конгрессменам с просьбой продолжить поставки оружия и систем ПВО для ВСУ, чтобы защитить Украину. "США, к сожалению, знают на собственном опыте, что такое террористические атаки и их последствия, и умеет бороться с террористами. Помогите нам остановить этот террор против украинского народа", - сказала она.

Зеленская подчеркнула, что эффективная система ПВО могла бы позволить украинцам жить почти обычной жизнью, без страха перед очередным российским ударом.

Зеленская не занимает никакого официального поста в украинском правительстве, но все четыре с лишним месяца войны на своем уровне ведет активный диалог с политиками, общественными организациями и журналистами.

Беспрецедентная помощь США

Киев использует все возможности для получения как можно больших объемов западной помощи.

Четыре месяца назад президент Украины Владимир Зеленский тоже обращался к конгрессу с призывом предоставить Киеву дополнительную военную технику.

После российского вторжения американский конгресс одобрил беспрецедентный пакет помощи Украине в размере около 40 млрд долларов. Большая часть этой суммы предназначена на военные нужды, остальное - на восстановление инфраструктуры. и содействие беженцам в Европе.

В ходе визита Елена Зеленская также встретилась с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Агентство выделило миллиарды долларов на поддержку правительства Украины и на гуманитарные нужды, а также на борьбу с глобальной нехваткой продовольствия, вызванной российской агрессией.

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