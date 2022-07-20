Неловко получилось: Эрдоган заставил Путина стоять и ждать перед переговорами в Тегеране

Президент России Владимир Путин неловко стоял в одиночестве перед фотографами, переминаясь с ноги на ногу и ожидая встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Обычно именно российский президент заставляет мировых лидеров ждать. По данным The Guardian , это мог быть „ответ“ Эрдогана Путину, поскольку последний также заставил своего турецкого коллегу ждать перед встречей в Москве в 2020 году. Президент Турции так долго ждал президента России в зале заседаний, что наконец сел.

Джойс Карам, старший корреспондент ближневосточной медиа-организации National News, пишет в Twitter: „Эти 50 секунд, которые Эрдоган заставил Путина ждать, выглядя измученным перед камерами, говорят о том, как много изменилось после Украины“.

Есть предположение, что такая политика „опозданий“ Путина является частью его психологической игры. Например, в 2003 году королеве Елизавете II пришлось ждать встречи с российским лидером целых 14 минут. В 2015 году он заставил Папу Римского ждать его в Ватикане целый час. Владимир Путин также заставлял ждать бывшего президента США Дональда Трампа и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель.

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