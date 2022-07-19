Беларусь запретила деятельность негосударственных профсоюзов

Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Генпрокуратуры. Среди прочих прекращена деятельность Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов".

Власти Беларуси запретили деятельность негосударственных профсоюзов. Данное решение принял Верховный суд по иску генпрокурора, сообщается в Telegram-канале генеральной прокуратуры во вторник, 19 июля.

По этим данным, речь идет о прекращении работы Свободного профсоюза Белорусского, Свободного профсоюза металлистов, Белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков, энергетиков, транспортников, строителей и других работников, Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности, а также Ассоциации профсоюзов "Белорусский конгресс демократических профсоюзов".

Возбуждены уголовные дела

Как утверждает ведомство в Минске, "вместо защиты трудовых и социально-экономических прав членов профсоюзов, предотвращения незаконных забастовок, простоев, эскалации в обществе" руководство и члены этих организаций активно участвовали "в деструктивной деятельности, массовых мероприятиях, нарушающих общественный порядок", а также распространяли экстремистскую информацию. Генпрокуратура также сообщила о возбуждении уголовных дел и принятии "мер административного воздействия".

В августе 2020 года после выборов президента Беларуси, победителем на которых был объявлен Александр Лукашенко, по всей стране начались массовые протесты против официальных итогов голосования, а также против полицейского насилия. Активное участие в протестном движении среди прочих принимали независимые профсоюзы.

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