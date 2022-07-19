На Лиепайский пляж выбросило 80-килограммовую рыбу-меч

В воскресенье днем на центральном пляже в Лиепае на берег была выброшена морем полутораметровая рыба-меч, весом примерно 80 кг, сообщает портал liepājniekiem.lv.

Рыбу заметили пляжные спасатели, которые сначала подумали, что это мертвый тюлень, выброшенный на берег, но когда они подошли ближе, оказалось, что это рыба-меч.

"Мы вдвоем ее поднимали в машину", — рассказал инструктор Лиепайской пляжной спасательной службы Ритвар Шенвалдс.

Он также отметил, что рыба уже начала портиться, и от нее исходило сильное зловоние. Спасатели отвезли тушу рыбы в приют для животных "Лаувас сирдс".

Если у специалистов интереса к этой рыбе не возникнет, то ее сдадут на утилизацию.

Рыбу-меч, которая широко распространена в тропических и умеренных водах, уже обнаруживали на лиепайском пляже в августе 2015 года, а еще раньше, в 2007 году, ее нашли на пляже в Зиемупе.

Специалисты объясняли, что такие находки — очень необычное явление для Латвии. Однако из-за миграции рыбу-меч можно встретить даже в таких нетипичных местах, как, например, Черное море, Северное море или Балтийское море. В эти места рыба может попасть, следуя за другими рыбами, например, за макрелью, ставрдой или другими.

Как сообщалось ранее, в начале июля на пляже в Лиепае обнаружили живого моржа.

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