Агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси

В связи с тем, что из-за санкций Минск не смог выплатить держателям еврооблигаций проценты в валюте, долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте сеижен до "ограниченного дефолта".

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с "С" ("дефолт неизбежен") до RD ("ограниченный дефолт" или дефолт по отдельным обязательствам). "После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до "ограниченного дефолта", - говорится в заявлении агентства в понедельник, 19 июля.

Снижение распространяется только на долгосрочные внешние долговые обязательства страны. Долгосрочный рейтинг в местной валюте остается на уровне "ССС".

15 июля международное рейтинговое агентство Moody's признало купонные выплаты по еврооблигациям Belarus-27 , осуществленные в белорусских рублях, дефолтом Беларуси по внешнему долгу. Согласно отчету агентства, держатели бондов не смогли получить выплаты в рублях. Минфин должен был выплатить 22,9 млн долларов, их невыплату по истечении льготного периода Moody's расценило как дефолт. В конце июня агентство пришло к такому же выводу по России в связи с невозможностью обслуживания госдолга в долларах Минфин Беларуси усмотрел в действиях Moody's "провокационный характер".

В конце июня пресс-служба правительства республики сообщила, что Минск на фоне проблем с осуществлением платежей по евробондам из-за санкций будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

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