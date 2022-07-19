Компания H&M объявила об уходе из России

Почти каждый день в последние недели российская экономика фиксирует исход из страны западных компаний - если раньше они приостанавливали работу, то теперь объявляют об окончательном уходе.

В понедельник о таком решении сообщила H&M Group. Помимо одноименной сети по продаже одежды и товаров для дома из страны уйдут и другие ее бренды, например, любимые многими сети Cos, Monki и And Other Stories.

H&M уходит из России по тому же сценарию, что и IKEA: компания устроит распродажу, чтобы опустошить склады. Но сделает это не онлайн, а откроет физические магазины на неопределенный срок -таких в стране 168.

Издание Mash пишет, что у сотрудников будет своя распродажа со скидкой в 25%, а потом в качестве компенсации им выплатят шесть окладов. Пресс-служба компании подтвердила ТАСС, что для сотрудников будет предусмотрен компенсационный пакет.

Западные компании уходят с российского рынка двумя основными способами - либо продают свои российские активы инвесторами внутри страны, либо устраивают распродажу товаров и закрываются. H&M пошла по второму пути.

Такой выбор неудивителен. Россия для компании - небольшой рынок: доля продаж в стране в мировой выручке составляет всего 4%. У компании в России было 168 магазинов из 4633 в мире, на нее работали почти 7 тысяч человек.

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