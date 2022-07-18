В Латвии растет заболеваемость Covid-19: на прошлой неделе количество новых случаев увеличилось на 42%

В Латвии продолжает расти заболеваемость Covid-19 — на минувшей неделе, с 11 по 17 июля, количество новых случаев коронавируса выросло на 42% (с 3867 до 5493 случаев) по сравнению с предыдущей неделей, в среднем в день фиксируется 785 случаев, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний (SPKC).

Также увеличилось количество госпитализируемых — ежедневно в стационары попадают в среднем 19 человек.

Так, например, за последние три дня в Латвии было выявлено 1550 новых случаев заражения Covid-19. По информации data.gov.lv, 16 июля было зарегистрировано 998 больных Covid-19, 17 июля — 433, а 18 июля — 119.

Во всех возрастных группах растет число подтвержденных случаев заражения Covid-19. Тенденция роста сохраняется в возрастной группе 20-69 лет — наиболее социально активные люди, отмечает SPKC. Рост количества случаев наблюдается по всей Латвии, однако выше среднего показатель заболеваемости в Риге и Видземе.

На данный момент наблюдается небольшое снижение среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС) и Европейской экономической зоне (EEA), который в начале июня вырос. Однако показатели заболеваемости в Латвии сейчас ниже, чем в среднем по ЕС.

SPKC также напоминает, что по-прежнему стоит придерживаться мер эпидемиологической безопасности, например, избегать контакта с зараженными и не посещать общественные места с признаками заболевания дыхательных путей (боль в горле, кашель, повышенная температура тела), стараться соблюдать дистанцию в два метра в публичных местах, избегать многолюдных мест, где соблюдение такой дистанции невозможно, оценить необходимость поездки, риски во время поездки и возможности их снижения, регулярно мыть и дезинфицировать руки, регулярно проветривать помещения и при необходимости носить медицинские маски или респираторы FFP2.

Контактным лицам рекомендуется оставаться дома и не общаться очно с другими людьми в течение семи дней после последнего контакта, а если это невозможно, то нести ответственность за здоровье других людей и пользоваться респиратором не ниже класса FFP2 в общественных местах.

В свою очередь, организаторам общественных мероприятий важно осознавать риски, связанные с Covid-19, и определять конкретные требования эпидемиологической безопасности, такие как использование масок, соблюдение дистанции и регулирование потоков клиентов.

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