ЕС согласовал новый транш военной помощи Украине на 500 млн евро

Главы МИД стран ЕС согласовали увеличение общего объема военной помощи Украине до 2,5 млн евро, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Европейский Союз предоставит еще 500 миллионов евро на поставки вооружений и военной техники Украине. Соответствующее решение в понедельник, 18 июля, согласовали главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

Тем самым, общий объем поставок оружия и снаряжения украинской армии из стран ЕС в рамках Eвропейского инструмента поддержки мира EPF (European Peace Facility) достигнет 2,5 млрд евро, указал он далее. "Европа продолжает действовать во имя мира и защиты наших ценностей. Я приветствую политическое решение Совета ЕС по пятому траншу Украине в рамках EPF", - написал он в Twitter.

Первый пакет военной помощи Украине на 500 миллионов евро был принят в конце февраля, еще три последовали в марте, апреле и мае. По данным ЕС, эти средства направляются на финансирование оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поставки средств личной защиты, санитарных материалов и топлива.

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