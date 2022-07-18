Телеканал "Дождь" возвращается в эфир: первая трансляция состоится уже сегодня

В понедельник, 18 июля, Телеканал "Дождь" возобновляет свою работу. Первая трансляция начнется на Youtube уже сегодня в 20.00 мск, сообщается в пресс-релизе.

"После вынужденной приостановки эфира в марте нам удалось сохранить команду и главные принципы: как и последние 12 лет, мы будем рассказывать о событиях и явлениях без цензуры и манипуляций. Возвращение "Дождя" в эфир будет постепенным: сначала выпуски новостей и нескольких авторских программ, затем контента будет становиться больше. Уже осенью мы планируем запустить несколько новых проектов", - сообщается в заявление телеканала.

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Из-за принятых в России репрессивных законов журналисты "Дождя" были вынуждены уехать и теперь работают из-за пределов страны. В Латвии они открыли новую компанию и получили европейскую лицензию на вещание. На первом этапе студии будут располагаться в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

"Сегодня граждане России как никогда должны иметь доступ к независимой информации. И потому нам особенно важно вернуться в эфир. Мы, как и десятки миллионов россиян, хотим, чтобы война закончилась, а Россия от катастрофы и разрушения вернулась на путь развития. Мы хотим объединитьна платформе “Дождя” тех, кто думает так же, как и мы - вне зависимости от того, где эти люди находятся: у каждого есть свои основания и причины оставаться в России или уехать. Сейчас не время для подобных споров и разногласий. Главное сегодня - распространять информацию о происходящем", - отмечается в заявлении.

Телеканал "Дождь" начинает работу в открытом доступе на всех платформах - можно будет смотреть и читать во всех соцсетях телеканала, в YouTube и в кабельных сетях. Приложения и сайт не будут работать на первом этапе, однако команда уже работает над их запуском.

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