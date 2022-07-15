Путин снял Рогозина с поста главы "Роскосмоса"

Президент России Владимир Путин подписал указы об освобождении Дмитрия Рогозина от должности главы "Роскосмоса", его место займет Юрий Борисов, покидающий пост вице-премьера. Эту рокировку ранее прогнозировали российские СМИ.

В пятницу Госдума собралась на внеплановое заседание. Депутаты были возвращены с парламентских каникул, в том числе для того чтобы одобрить назначение на пост вице-премьера министра промышленности Дениса Мантурова.

Сразу после голосования в Госдуме Путин подписал указ о назначении Мантурова. Другим указом он уволил вице-премьера Борисова. Еще одним указом Борисов был назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос".

О том, чем теперь займется Рогозин, пока не объявлено.

О том, что Борисов покинет пост вице-премьера, поздно вечером во вторник, 12 июля, одновременно сообщили сразу три издания - РБК, "Коммерсант" и "Ведомости". Они прочили его на место Рогозина.

65-летний Борисов занимает кресло 58-летнего Рогозина уже второй раз подряд. В мае 2018 года он сменил его на этом посту вице-премьера. До этого он был замминистра обороны (с 2012 года), а еще раньше руководил военно-промышленной комиссией при правительстве.

Рогозин, уступив Борисову место вице-премьера, возглавил "Роскосмос". В числе прочего он запомнился резкими высказываниями, в первую очередь в личном "Твиттере", который со временем стал аккаунтом "Роскосмоса" с более официальной подачей информации.

Рогозин неоднократно пикировался с американским бизнесменом Илоном Маском, который запустил свою космическую программу.

Его риторика, как и других российских руководителей, ожесточилась после начала российского вторжения в Украину. Из последних его заявилений: 12 апреля (когда СМИ анонсировали приход на его место Борисова) Рогозин поручил космонавтам на МКС прекратить работы с европейским манипулятором ERA.

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