Российские компании отказываются вернуть более 400 лизинговых самолетов

Лизингодатели считают, что не смогут вернуть машины, арендованные авиакомпаниями РФ. По данным холдинга Cirium, сумма страховых претензий достигла уже 10 млрд долларов.

Российские авиакомпании до сих пор не вернули более 400 пассажирских самолетов, взятых в лизинг за рубежом. Как сообщила в среду, 13 июля, американская газета The Washington Post, из 515 лайнеров, находившихся в лизинге на момент введения санкций против России за войну в Украине, владельцы смогли получить обратно лишь около 80.

По сведениям газеты, большинство лизингодателей считают, что уже не смогут вернуть свои самолеты, а также авиадвигатели, сданные российским авиакомпаниям в аренду. Сумма претензий, предъявленных страховым компаниям за невозврат лайнеров российскими авиаперевозчиками, достигла уже 10 млрд долларов, сообщил холдинг Cirium - глобальный поставщик аналитики по индустрии путешествий.

После начала войны в Украине против авиационного сектора России были введены беспрецедентные санкции. Кроме закрытия воздушного пространства Европы, а также США и ряда других стран, введен запрет на лизинг и продажи самолетов и запчастей российским компаниям, практически полностью запрещено техобслуживание лайнеров из РФ. В России не исключили, что в ближайшее время будут вынуждены разбирать на запчасти более старые зарубежные самолеты, чтобы продлить срок летной эксплуатации других лайнеров.

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