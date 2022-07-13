Дочь Путина стала сопредседателем совета РСПП по импортозамещению

Катерина Тихонова находится под санкциями, но продолжает получать руководящие должности в России. Теперь в этот перечень, помимо фонда "Иннопрактика" и МГУ, войдет Российский союз промышленников и предпринимателей.

Генеральный директор фонда "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР, работает под брендом "Иннопрактика") Катерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщило в среду, 13 июля, агентство РБК со ссылкой на копию постановления бюро правления РСПП о назначении Тихоновой, а также на пресс-службу союза.

В пресс-службе РСПП пояснили, что новый совет создан "для координации деятельности органов РСПП по вопросам импортозамещения, обобщения успешных практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив". Его возглавил председатель РСПП Александр Шохин.

Кремль никогда не признавал Тихонову дочерью Путина

В настоящее время 35-летняя Катерина Тихонова возглавляет фонд "Иннопрактика". Кроме того, она является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

Западные и российские СМИ, включая агентства Reuters, Bloomberg, медиакомпанию BBC и интернет-издание "Медуза", не раз называли Тихонову младшей дочерью президента России Владимира Путина. В Кремле информацию о ее родственных связях с Путиным не подтверждали, но и не опровергали.

После вторжения России в Украину США, Европейский Союз, Канада и Япония ввели санкции против Катерины Тихоновой, а также старшей дочери Путина - Марии Воронцовой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на эти санкции, тем самым косвенно признав родство Тихоновой и Воронцовой с президентом.

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